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"Тэатральны Куфар" в Минске представит специальную программу для детских театров

21.09.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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С 20 по 27 сентября Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны Куфар» в 15-ый юбилейный раз соберет в Минске лучшие молодые коллективы. К слову, кроме студенческих, на сцене выступят 6 детских театров из 4 стран. Рассказываем, что подготовили юные артисты в этом году для искушенного постановками зрителя.

Строить и надеяться, создавать и верить


Спектакль: «Песочный замок»

Кто: театр «Летуценнікi» (Любань, Беларусь)

Когда: 22 сентября в 12:00

Где: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи

Еще тысячи лет назад воздвигали они свои песчаные замки, после чего шли дальше по берегу моря на Восток, попутно строя новые шедевры из желтого песка. Сейчас практически нигде не встретишь странных чудаков, строящих непонятно зачем и непонятно для кого песчаные замки. Об одном из таких «строителей» и рассказывается в спектакле. Главный герой, по имени Песчаник, уверен, что в его замках обязательно кто-то поселится и все, что он делает, он делает не зря. Очень добрая история, способная растопить сердце каждого зрителя.

Укрощение строптивой девочки


Спектакль: «Укрощение строптивой»

Кто: Молодежная театральная студия «Йорик» (Резекне, Латвия)

Когда: 22 сентября в 14:00

Где: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи

«Укрощение строптивой» — классический сюжет на все времена, где юмор и красота героев, выступают как символ природного жизнелюбия человечества. В центре сюжета оказывается молодой человек дворянского происхождения Петруччо. Приехав из Вероны в Падую, он кладет глаз на красавицу Катрин, чье приданное сулит ему богатую и беззаботную жизнь. Но жениться на строптивой девушке — это только полбеды. Петруччо задается целью укротить непокорную жену и влюбить ее в себя любой ценой.

И Мы Чернобыль не забыли, мы Его не поняли


Спектакль: «Чернобыльская молитва»

Кто: творческий центр «Артист» (Москва, Россия)

Где: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи

Пронзительная, шокирующая история о чернобыльской катастрофе производит оглушительное впечатление — может быть, еще и потому, что так просто, так спокойно, так ясно рассказана детьми. Спектакль по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» призван напомнить людям о ценности жизни и человечности.

Чудеса только начинаются


Спектакль: «Золушка»

Кто: театр детей «Ронд» (Минск, Беларусь)

Когда: 23 сентября в 12:00

Где: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи

Все знают старую и добрую сказку про Золушку. О том, как бедная девочка стала принцессой. Однако волшебство не в том, что тыква превращается в карету. Чудо совершают простые человеческие чувства — доброта, искренность, преданность и любовь. Спектакль о мечтах, которые обязательно сбудутся, о том, что добрый человек найдет свое счастье, и о том, что «никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».

А что внутри?


Спектакль: «Камера хранения картонного возраста»

Кто: Витебская танцевальная школа «Менада»

Когда: 23 сентября в 14:00

Где: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи

Единственный пластический спектакль в детской программе фестивальной недели. Глубокий, эмоциональный, понятный без слов. Вся наша жизнь необыкновенное путешествие, а все наши истории и воспоминания — бесценный багаж. И чем дольше мы путешествуем, тем больше у нас вещей. От одних мы избавляемся сразу, другие бережно храним в темном ящике, но в итоге все равно о них забываем. Так что настало время заглянуть в камеру хранения поглубже и вспомнить о том времени, когда деревья были выше, солнце светило ярче и новый день приносил радость.

Погода была прекрасная, принцесса была ужасная


Спектакль: «Похищение принцессы»

Кто: Детский билингвальный театр «Калейдоскоп»

Когда: 27 сентября в 14:00

Где: Филфак БГУ

Вы все правильно поняли, речь в спектакле пойдет о капризной и непослушной девочке королевских кровей, которая до изнеможения изводила своих родителей. Первой не выдержала, как ни странно, злая ведьма, решив продать «маленького монстра» пиратам. А что дальше? А дальше страдания, дружба, перевоспитание и, конечно же, счастливый финал. В спектакле задействованы элементы игры со зрителем. Так что будет не только интересно, но и весело.

Семейный отдых: куда пойти с детьми

 
Теги: Минск
 
 
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С 20 по 27 сентября Международный фестиваль студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар" в 15-ый юбилейный раз соберет в Минске лучшие молодые коллективы.
 
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