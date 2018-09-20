Подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевской областной организацией БРСМ и Брянским отделением Российских студенческих отрядов

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевской областной организацией «Белорусский республиканский союз молодежи» и Брянским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Документ скреплен подписями в рамках проходящего в Могилеве форума молодежи Брянской и Могилевской областей.

Соглашение определяет основную цель сотрудничества, которая заключается в реализация на региональном уровне государственной молодежной политики, в том числе организацию совместной деятельности в области программ и проектов, нацеленных на развитие социальной активности молодежи в решении развития сотрудничества между странами, а также реализацию совместной деятельности по развитию социальной значимости студенческих отрядов как эффективной формы самоорганизации и развития потенциала молодежи.

Документом также предусмотрена разработка механизмов совместной деятельности по воспитанию будущих специалистов и улучшению качества их профессиональной адаптации в отраслях экономики регионов и информационное обеспечение совместной деятельности, включая организацию форумов, диалоговых площадок, семинаров, встреч-презентаций, фестивалей.