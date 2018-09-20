﻿ Подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевской областной организацией БРСМ и Брянским отделением Российских студенческих отрядов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевской областной организацией БРСМ и Брянским отделением Российских студенческих отрядов

21.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевской областной организацией БРСМ и Брянским отделением Российских студенческих отрядовПодписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевской областной организацией «Белорусский республиканский союз молодежи» и Брянским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Документ скреплен подписями в рамках проходящего в Могилеве форума молодежи Брянской и Могилевской областей.

Соглашение определяет основную цель сотрудничества, которая заключается в реализация на региональном уровне государственной молодежной политики, в том числе организацию совместной деятельности в области программ и проектов, нацеленных на развитие социальной активности молодежи в решении развития сотрудничества между странами, а также реализацию совместной деятельности по развитию социальной значимости студенческих отрядов как эффективной формы самоорганизации и развития потенциала молодежи.

Документом также предусмотрена разработка механизмов совместной деятельности по воспитанию будущих специалистов и улучшению качества их профессиональной адаптации в отраслях экономики регионов и информационное обеспечение совместной деятельности, включая организацию форумов, диалоговых площадок, семинаров, встреч-презентаций, фестивалей.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилевской областной организацией «Белорусский республиканский союз молодежи» и Брянским региональным отделением...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика