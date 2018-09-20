«Железные братья»: Лукашенко назвал отношения с КНР всеобъемлющими

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важность дальнейшего углубления взаимодействия с Китаем, сообщает «МИР 24».

По его словам, Минск и Пекин перешли к новому этапу отношений и стали «железными братьями».

«Наши отношения с Китаем интенсивны и всеобъемлющи, они динамично развиваются. И такой динамикой белорусская сторона удовлетворена. Естественно, что на этом длинном, очень сложном и тяжелом пути всегда будут нерешенные проблемы, задачи, которые надо будет реализовывать. Очень важно сегодня услышать ваше мнение по качеству нашего взаимодействия и направлениям углубления белорусско-китайского сотрудничества», – сказал Лукашенко на встрече с секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи - соратником председателя КНР Си Цзиньпина.

Китайский гость планирует посетить главный совместный проект Минска и Пекина – индустриальный парк «Великий камень». Беларусь – один из основных партнеров нового «Шелкового пути» Китая - «Один пояс и один путь». Этот проект связывает более 60 стран Европы, Азии и Африки.

В прошлом году Минск и Пекин наторговали чуть больше чем на три миллиарда долларов. Этот год в Китае объявлен годом туризма в Беларусь.