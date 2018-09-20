С 24 сентября в Могилевской области стартует республиканская акция «Молодежь за безопасность»

Акция приурочена ко дню образования Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных. Традиционно акция пройдет в 3 этапа.

1-й этап – с 24 сентября по 2 октября. В первую неделю спасатели вместе с активистами БМООСП с благотворительной миссией отправятся в дома к многодетным семьям, ветеранам ВОВ, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам. Фронт работы огромен: установка автономных пожарных извещателей, заготовка дров, уборка территории и т.д.

2-й этап – с 3 по 10 октября. На данном этапе работники МЧС и активисты БМООСП выезжают с развлекательной (обучающей) программой в общеобразовательные учреждения, в социальные приюты, дома-интернаты: проводят викторины, конкурсы, рассказывают о деятельности БМООСП, знакомят с мобильным приложением «Помощь рядом», проводят презентацию журнала «Юный спасатель».

3-й этап – 11-12 октября. Акция пройдет в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, актовых залах, ДК, на открытых площадках, парках и т.д. Все желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе, посмотреть праздничный концерт, подготовленный организаторами.

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных – это одна большая семья, объединяющая тысячи единомышленников, которые все вместе болеют за одно общее дело. А ведь если область интересов, стремления и поставленные цели едины, то и возможности их безграничны!

Андрей РОМАНОВ,

инспектор ГПиВО Костюковичского РОЧС.