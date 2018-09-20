﻿ С 24 сентября в Могилевской области стартует республиканская акция «Молодежь за безопасность». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 24 сентября в Могилевской области стартует республиканская акция «Молодежь за безопасность»

21.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

Акция приурочена ко дню образования Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных. Традиционно акция пройдет в 3 этапа.

1-й этап – с 24 сентября по 2 октября. В первую неделю спасатели вместе с активистами БМООСП с благотворительной миссией отправятся в дома к многодетным семьям, ветеранам ВОВ, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам.  Фронт работы огромен: установка автономных пожарных извещателей, заготовка дров, уборка территории и т.д.

2-й этап – с 3 по 10 октября. На данном этапе работники МЧС и активисты БМООСП выезжают с развлекательной (обучающей) программой в  общеобразовательные учреждения, в социальные приюты, дома-интернаты: проводят викторины, конкурсы, рассказывают о деятельности БМООСП, знакомят с мобильным приложением «Помощь рядом», проводят презентацию журнала «Юный спасатель».

3-й этап – 11-12 октября.  Акция пройдет в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, актовых залах, ДК, на открытых площадках, парках и т.д. Все желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе, посмотреть праздничный концерт, подготовленный организаторами.

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных – это одна большая семья, объединяющая тысячи единомышленников, которые все вместе болеют за одно общее дело. А ведь если область интересов, стремления и поставленные цели едины, то и возможности их безграничны!

Андрей РОМАНОВ,

инспектор ГПиВО Костюковичского РОЧС.

 

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция приурочена ко дню образования Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных. Традиционно акция пройдет в 3 этапа. 1-й этап – с
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус выиграл международный конкурс современной фотографии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика