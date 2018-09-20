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В 2017 году рынок нелегальной табачной продукции в Литве составил 20 процентов

21.09.2018 12:32 — Разное | Ежедневник  
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В 2017 году рынок нелегальной табачной продукции в Литве составил 20 процентов

По данным Международной аудиторской компании KPMG, контрабандные сигареты поступают в страну преимущественно из Беларуси. Как правило, нелегальный товар в семь раз дешевле.

Согласно данным доклада "Индекс теневой экономики стран Балтии" Стокгольмской школы экономики в Риге, размер теневой экономики от ВВП в Литве составляет 18,2% за 2017 год, что на 1,7% больше, чем в 2016 году, baltnews.lt.

Международная аудиторская компания KPMG, которая ранее провела исследование потребления нелегальной табачной продукции в странах Евросоюза, сообщала, что в Литве теневой рынок составляет 17%, что почти вдвое больше, чем в среднем по ЕС (8,7%). По данным KPMG, контрабандные сигареты поступают в страну преимущественно из Беларуси. Как правило, нелегальный товар в семь раз дешевле.

Компания Nielsen сообщала, что в 2017 году рынок нелегальной табачной продукции в Литве составил 20%, что на 2% больше, чем в 2015 году.

"Теневая экономика" остается для Литвы серьезной проблемой, считают в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Генсек Анхель Гурриа посоветовал руководству улучшить администрацию налогов:

"Следует сокращать налогообложения лиц, получающих низкие доходы, а также улучшать администрацию налогов. "Теневая" экономика является проблемой во всех странах мира, однако в стареющем обществе и стране низкой продуктивности, которой является Литва, вы должны серьезно бороться с "теневой" экономикой".

В ОЭСР отмечают, что уровень "теневой экономики" в Литве составляет 25%. От лидера – Турции (30%) – республику отделяют лишь 5%.

 
 
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По данным Международной аудиторской компании KPMG, контрабандные сигареты поступают в страну преимущественно из Беларуси. Как правило, нелегальный товар в семь раз...
 
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