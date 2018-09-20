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Библия – памятник цивилизации: в Минске показали 200 уникальных манускриптов
21.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Национальной библиотеке в Минске проходит международная выставка «Беларусь и Библия». Экспозиция объединила веру, культуру и письменность человечества.
На выставке представлены около 200 уникальных древних рукописей. Возраст отдельных манускриптов достигает пяти тысяч лет, а стоимость экспонатов – несколько миллионов евро.
«Эта выставка не имеет аналогов не только в Беларуси, но и в Европе. Представлены самые редкие экспонаты. Они отражают главный памятник цивилизации – Библию. Про каждый экспонат можно рассказывать часами. Например, таблички второго тысячелетия до нашей эры», – рассказал директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.
На выставке представлены экспонаты как из частных коллекций, так и государственных. В основном, они приехали из США, Великобритании, Израиля и Южной Кореи. Также много уникальных экземпляров из Беларуси и России. Увидеть древние манускрипты можно будет до 21 октября.
Напомним, ранее художники Москвы и Минска представили в белорусской столице проект
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В Национальной библиотеке в Минске проходит международная выставка «Беларусь и Библия».
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