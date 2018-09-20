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Библия – памятник цивилизации: в Минске показали 200 уникальных манускриптов

21.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Национальной библиотеке в Минске проходит международная выставка «Беларусь и Библия». Экспозиция объединила веру, культуру и письменность человечества. 

На выставке представлены около 200 уникальных древних рукописей. Возраст отдельных манускриптов достигает пяти тысяч лет, а стоимость экспонатов – несколько миллионов евро.

«Эта выставка не имеет аналогов не только в Беларуси, но и в Европе. Представлены самые редкие экспонаты. Они отражают главный памятник цивилизации – Библию. Про каждый экспонат можно рассказывать часами. Например, таблички второго тысячелетия до нашей эры», – рассказал директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

На выставке представлены экспонаты как из частных коллекций, так и государственных. В основном, они приехали из США, Великобритании, Израиля и Южной Кореи. Также много уникальных экземпляров из Беларуси и России. Увидеть древние манускрипты можно будет до 21 октября.

Напомним, ранее художники Москвы и Минска представили в белорусской столице проект «Живопись дружбы»



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Теги: Минск
 
 
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В Национальной библиотеке в Минске проходит международная выставка «Беларусь и Библия».
 
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