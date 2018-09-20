Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Овен

На этой неделе нельзя исключать некоторые проблемы в финансовой сфере. Вы можете оказаться связанны обещанием, которое помешает вам в делах. Средства, которыми вы располагаете, сложно назвать достаточными, придется восполнять пробелы за счет активной трудовой деятельности.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Телец

В первой половине недели возможны крупные денежные поступления. В среду планы могут внезапно изменится и вам придется подстраиваться под партнеров и коллег. Если вы задумали что-нибудь приобрести, то отправляйтесь за покупками в конце недели.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Близнецы

Вас ждет дополнительная прибыль. Причем зарабатывать вы будете с удовольствием, проявляя свои таланты и коммуникабельность. На работу, как на праздник, - это про вас. Ваш авторитет в профессиональных кругах растет.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Рак

На этой неделе у вас появится возможность серьезно продвинуть свои дела вперед. Сейчас не стоит брать деньги в долг, лучше отложить и накопить. Во вторник вероятны крупные денежные поступления. Ваша работа будет приносить стабильный доход.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Лев

Этот период пройдет под знаком некоторой финансовой ограниченности, материальное положение улучшится только к концу недели. В пятницу от друзей могут поступить интересные предложения о новой работе.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Дева

Новые начинания потребуют существенных финансовых вложений, о которых вы можете узнать, лишь когда процесс будет запущен и отменять все будет уже поздно. Придется распечатать заначку. Так что просто не будет.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Весы

Чтобы почувствовать себя комфортно, вам понадобятся деньги. Финансовые вопросы на этой неделе будут наиболее важными. И трудно разрешимыми. Вы не способны экономить, но и сорить деньгами тоже не стоит. Слишком заманчивые предложения от партнеров могут насторожить вас, и на это есть основания.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Скорпион

На работе вас ценят и уважают. Вы легко решаете даже сложные задачи. Вероятно появление новых источников доходов, возможны крупные финансовые поступления. В середине недели произойдут встречи и знакомства , которые позволят обрести надежных деловых партнеров.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Стрелец

Вас ждет финансовый штиль, однако это почти стабильность. В среду и четверг будут удачны сделки и переговоры. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на детей или родственников.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Козерог

Вторник - удачный день для составления финансовых планов на ближайшее будущее. В четверг возможно некоторое обольщение, кто-то пытается вами манипулировать в корыстных целях. В пятницу не исключено улучшение материального положения. Выходные благоприятны для намеченных приобретений.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Водолей

Финансовое положение начинает стабилизироваться. Может подвернуться отличная возможность для хороших заработков. В среду возможны новые денежные поступления. На конец недели серьезных деловых встреч назначать не стоит. Лучше отдохните.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября Рыбы

Финансовых поступлений на этой неделе, увы, не предвидится, поэтому необходимо планировать бюджет и не тратить лишнего. В пятницу лучше и вовсе воздержаться от посещения магазинов и распродаж.