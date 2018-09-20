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Хоккей. Итоги матчей в рамках чемпионата Беларуси
Новости Беларуси. 5-ю победу, но в 6 матчах одерживает солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Парни Дмитрия Шульги за 30 секунд до конца основного времени вырвали победу у «Динамо-Молодечно». Также в тройке лидеров «Гомель». Он дома обыграл «Лиду».
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Новости Беларуси. 5-ю победу, но в 6 матчах одерживает солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Дмитрия Шульги за 30 секунд до конца основного...
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