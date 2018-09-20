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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – Светлана Костян.
Что запланировано в экологический праздник для водителей?
Светлана Костян, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
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В Минске 22 сентября водители смогут получить право бесплатного проезда: что для этого нужно предъявить?
Меньше суток до дня без автомобиля! Экологический праздник по традиции развернётся в центре столицы. Мастер-классы и концерт на Ленина, велопробег по проспекту:...
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