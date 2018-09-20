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В Норвегии бейсджампер сломал себе ноги при прыжке с небоскреба

21.09.2018 12:36 — Разное | СТВ  
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Новости Норвегии. Экстремал чуть не погиб, неудачно прыгнув с многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Норвегии бейсджампер сломал себе ноги при прыжке с небоскреба

Бейсджампер из Техаса приехал в город Брюне, чтобы прыгнуть с высоты в 68 метров. В какой-то момент его снесло ветром, и он ударился об землю. Посадка была жесткой. Со сломанными ногами экстремала доставили в больницу.

В Норвегии бейсджампер сломал себе ноги при прыжке с небоскреба

 
 
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Новости Норвегии. Экстремал чуть не погиб, неудачно прыгнув с многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Бейсджампер из Техаса приехал в город...
 
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