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В Норвегии бейсджампер сломал себе ноги при прыжке с небоскреба
Новости Норвегии. Экстремал чуть не погиб, неудачно прыгнув с многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бейсджампер из Техаса приехал в город Брюне, чтобы прыгнуть с высоты в 68 метров. В какой-то момент его снесло ветром, и он ударился об землю. Посадка была жесткой. Со сломанными ногами экстремала доставили в больницу.
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Новости Норвегии. Экстремал чуть не погиб, неудачно прыгнув с многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бейсджампер из Техаса приехал в город...
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