В Норвегии бейсджампер сломал себе ноги при прыжке с небоскреба

Новости Норвегии. Экстремал чуть не погиб, неудачно прыгнув с многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Бейсджампер из Техаса приехал в город Брюне, чтобы прыгнуть с высоты в 68 метров. В какой-то момент его снесло ветром, и он ударился об землю. Посадка была жесткой. Со сломанными ногами экстремала доставили в больницу.



