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В Столинском районе в аварию попали трактор и мотоблок, пострадали два человека
Новости Беларуси. 20 сентября около девяти утра в деревне Теребежов Столинского района столкнулись трактор и мотоблок.
Как
Трактор ехал в сторону улицы Молодёжной и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении транспортным средством.
В аварии пострадали водитель и 47-летняя пассажирка мотоблока.
Пострадавших госпитализировали.
Проводится проверка.
Осенью 2018 года около посёлка Каменка столкнулись трактор и мотоцикл.
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Новости Беларуси. 20 сентября около девяти утра в деревне Теребежов Столинского района столкнулись трактор и мотоблок. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
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