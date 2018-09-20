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При крушении парома в Танзании утонули 42 туриста
Новости Танзании. В результате крушения туристического парома на озере Виктория на севере Танзании утонули 42 человека,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом, власти африканской страны полагают, что количество жертв может превысить 200. Это около половины пассажиров, которые находились в момент трагедии на борту. Судно потерпело крушение у самого берега между островами Юкора и Буголора.
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Новости Танзании. В результате крушения туристического парома на озере Виктория на севере Танзании утонули 42 человека,сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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