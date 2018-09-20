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Бензин будут продавать на венесуэльских АЗС по международным ценам

21.09.2018 12:21 — Разное | СТВ  
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Новости Венесуэлы. Страна перейдет на рыночные цены на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент страны Николас Мадуро объявил о запуске с ближайшего понедельника новой системы распределения топлива, предусматривающую и государственное субсидирование стоимости.

Бензин будут продавать на венесуэльских АЗС по международным ценам

Она будет распространяться на граждан, которые имеют национальное удостоверение личности. В целом бензин будет продаваться на венесуэльских АЗС по международным ценам. Пока же его стоимость чисто символическая – один американский цент за литр.

 
 
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Новости Венесуэлы. Страна перейдет на рыночные цены на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент страны Николас Мадуро объявил о запуске с...
 
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