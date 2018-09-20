Сколько заплатит браконьер за одну рыбку, занесённую в Красную книгу Беларуси

Проблема браконьерства является глобальной. Это деятельность, противоречащая законодательству об охране окружающей среды, охота, рыболовство не по сезону и на запрещенных территориях, незаконная вырубка лесов и сбор растений.







РУЧЬЕВАЯ ФОРЕЛЬ

Под данное определение подпадают незаконные действия, связанные с добычей животных и рыбы сверх установленной нормы, охота на редких, исчезающих или занесенных в Красную книгу видов животных с применением оружия или пиротехнических средств, использование которых на охоте или рыбалке запрещено.

К числу запрещенных орудий лова можно отнести: сети, петли, химические препараты, крюки, взрывчатые вещества, капканы, электроудочки, отравляющие приманки и др.

Последствия применения данных орудий могут быть необратимыми.

К примеру, электроудочка несет двойную угрозу для водоема. Кроме истребления рыбы (от мальков до взрослых особей) она еще травмирует и рыбу, находящуюся на каком-то расстоянии, тем самым лишает ее возможности размножаться. Для малых водоемов это может иметь печальные последствия. Несколько браконьерских выездов за лето - и рыбный пруд превращается в мертвое болото.

В зависимости от степени опасности браконьерство признается административным проступком или уголовным преступлением. Невзирая на действующие запреты, данный вид преступности продолжает существовать.

Так, за 8 месяцев 2018 года в стране зарегистрировано 215 преступлений по ст. 281 УК («Незаконная добыча рыбы или иных водных животных), по ст. 282 УК («Незаконная охота») – 134 преступления, по ст.282-1 («Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных») – 41 преступление.

За этот же период на территории Сморгонского района зарегистрировано 1 преступление по ст. 281 УК («Незаконная добыча рыбы или иных водных животных) и 3 преступления по ст. 282 УК («Незаконная охота»).

Вы, наверное, наслышаны об огромных выплатах, которые грозят браконьерам. Кроме наказания за совершенные правонарушения им приходится возмещать еще и причиненный окружающей среде вред.

Размер возмещения вреда исчисляется на основании такс (тарифов), установленных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» (далее – Указ).

Так, незаконная добыча лося или оленя обойдется нарушителям в 300 базовых величин (7350 руб.), налима – 9 (220,5 руб.), щуки или леща – 3 (73,5 руб.) за одну особь.

Выплаты увеличиваются в случае нарушения дополнительных ограничений, установленных законодательством.

К примеру, при расчете вреда за один экземпляр рыбы, незаконно выловленной электроудочкой в период весеннего запрета на ее лов и включенной в Красную книгу Беларуси, такса исчисляется в 45-кратном размере базовой величины, что составляет 1102,5 бел. рублей.

Так что прежде чем решиться на незаконную рыбалку или охоту, лучше всего задуматься и оценить возможные последствия.

Анатолий ЩАСТНЫЙ, заместитель начальника Сморгонского РОВД – начальник милиции общественной безопасности, подполковник милиции.