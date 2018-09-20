«У них все для людей!» — это, пожалуй, самое первое впечатление белорусского туриста от увиденного за границей. Вспоминают про архитектуру, удобную инфраструктуру, ровные дороги, велодорожки и все остальное. Туристическая Беларусь тоже имеет лоск, главное, не отклоняться от маршрута. Ведь там, в старых дворах и на второстепенных улицах — все то, что сделано только для наших людей: экстремальные пандусы, ямочные ремонты, откровенная халтура и безграмотность проектировщиков. Смотрите, какие шедевры нам прислали на « Доску позора » в этот раз.





Удивительные объекты в минималистском стиле встречаются еще на наших предприятиях. Вот такое фото нам прислали из Новогрудка с лаконичным пояснением: «туалет на заводе НЗМК». Турист будет удивлен гарантировано.





Чем занимается OAO «Пеленг»? Кроме всего прочего — серьезными оптическими приборами. У них в туалете даже особые зеркала — с асимметричным расположением.





На этом фото — монтаж радиатора в 4-й городской поликлинике Минска от представителей сантехников старой школы.





Ремонт дороги в военном городке в Уручье, возле Дома Офицеров. Яму в гравийном покрытии надежно заделали асфальтом. Это прорыв — обычно все наоборот.





Дорожники в Новополоцке (район Подкастельцы) недавно нанесли разметку пешеходного перехода на новое асфальтированное покрытие. Автор фото сообщает, что «изначально была сделала попытка нанести разметку «на косую», она была приводила бы на пешеходную дорожку. Но потом решили сделать «напрямки» и проложили через газон новую узкую дорожку. Старая теперь сама по себе и упирается в проезжую часть.





Иногда кажется, что здравый смысл и тротуары друг с другом не знакомы. На фото выше дорожка между домами 58 и 62 по улице Сухаревской в Могилеве. Как получилось, что она частично не имеет покрытия?





Отдельная история у нас со столбами. Когда их ставят посреди узкого тротуара или пешеходного перехода, кто и о чьем удобстве заботится? На фото — переход на улице Чапаева в Минске.





Этот знак стоит на тротуаре по улице Макаенка, между домами 3 и 5.





Эти знаки воткнули прямо по центру узкой дорожки возле железнодорожной станции «Минск Южный».





Вода на пешеходном переходе напротив дома № 28 по улице Голубева в Минске в ливневку не уходит, лужа после дождя долго не высыхает. Обратите внимание на надпись: «Возьмите ребенка за руку». Почему не дописали «…и перепрыгивайте»?





Ливневки, уклоны, учет особенностей рельефа — об этом, похоже, в нашей стране вспоминают после дождей. Вот смотрите на фото выше, как в Мачулищах сделали дорогу в школу. «Сделали доброе дело, уложили асфальт, — пишет читатель. — Дождь прошел в тот же день, еще технику не успели увезти. Но лужа никого из прорабства не смутила. А дети, они такие находчивые… Найдут пути обхода!»





Парковка возле дома № 9 по улице Шабаны. Нам сообщают, что ее ремонт длился больше года и вот результат после ночного дождика. Вода стоит сутками, не уходит. К машине можно подойти только в резиновых сапогах!





Вот такая дорожка ведет на стадион ГГУ им. Ф. Скорины в Гомеле. Несколько лет назад поставили забор, и дорожка сейчас упирается прямо в него! А рядом калитка, к которой протоптанная «народная тропа». Стадион общедоступный, поэтому очень много мам с колясками гуляют на его территории по вечерам.





В Минске по улице Неманская в доме № 40 понадобился отдельный вход в подвальное помещение. Строители и проектировщики вышли из положения: прямо на пешеходной дорожке вырыли яму и вкопали бетонную лестницу для спуска в подвал. А пешеходы должны перепрыгивать поручни или летать?





Некоторые объекты можно вообще назвать «экстремальной архитектурой». Читатель из Бреста предположил, что нашел пандус-трамплин. Впрочем, это просто место для разгрузки товаров.





А это пандус в подъезде многоэтажки в Гродно.





В Гомеле не до экстрима — здесь за безопасность. И за бесполезность -кто объяснит нам назначение этих перил в разных домах по улице Мазурова в Гомеле?

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.