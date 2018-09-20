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Азаренко снялась по ходу матча в четвертьфинале турнира в Токио
Белоруска Виктория Азаренко снялась по ходу четвертьфинального матча турнира серии «Премьер» в Токио с призовым фондом 799 тысяч долларов.
В поединке против итальянки Камилы Джорджи (№ 37 рейтинга WTA) белоруска, как и днем ранее, вышла с тейпом на левом бедре.
После трех геймов в первой партии Азаренко захватила лидерство (2:1), но во время паузы, сидя рядом со своим спарринг-партнером, уткнулась лицом в полотенце и расплакалась.
После возобновления игры Азаренко «под ноль» проиграла следующий гейм, раз за разом попадая в сетку (2−2).
После чего соперницы сыграли еще четыре гейма, из которых Азаренко выиграла лишь один. При счете 3:5 в первом сете не в пользу белоруски Виктория, игравшая с печальным выражением лица, вызвала на корт врача и снялась с матча.
В 1/16 финала турнира в Токио Виктория Азаренко (№ 63 рейтинга WTA) не без труда взяла верх над японкой Куруми Нарой (№ 125) — 6:4, 7:5, а в 1/8 финала победила 17-ю ракетку мира австралийку Эшли Барти — 6:4, 6:2.
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Белоруска Виктория Азаренко снялась по ходу четвертьфинального матча турнира серии "Премьер" в Токио с призовым фондом 799 тысяч долларов.
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