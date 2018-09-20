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В Москве прошла X спартакиада группы ВТБ

21.09.2018 12:35 — Разное | Myfin  
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В Москве прошла X спартакиада группы ВТБ
Банк ВТБ (Беларусь)

За победу в соревнованиях боролись 28 команд из дочерних банков и компаний группы ВТБ из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, России, Казахстана, а также сборной сотрудников, представляющих Европу.

Программа спартакиады включала 15 видов спорта: мини-футбол, мини-футбол (микст), волейбол, стритбол, многоборье, дартс, гиревой спорт, стрельба, кросс, забег на 100 метров, семейная эстафета, шахматы, флорбол, большой и настольный теннис.

В Москве прошла X спартакиада группы ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (Беларусь)

Участники и болельщики спартакиады также имели возможность лично пообщаться с гостями праздника, прославленными спортсменами  – Светланой Хоркиной, Алексеем Немовым, Евгением Кафельниковым, Еленой Дементьевой, Анастасией Мыскиной и другими.

 
 
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15 сентября в Москве на территории спортивного комплекса Лужники состоялась X юбилейная спартакиада группы ВТБ.
 
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