Можно ли доплатить наличными в магазине, если на карте не хватило денег?

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Эти и другие вопросы из сферы торговли прокомментировали адвокаты в материале о правах потребителей, опубликованном БЕЛТА .

Если на банковской карте не хватило денег, можно ли доплатить наличными?

Законодательством прямо не урегулирован вопрос комбинированной оплаты товаров.

Но, как следует из системного анализа гражданского и банковского законодательства, доплата наличными возможна, и оплату товара в смешанной форме обязаны принять. Это отметил адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Алексей Яринко.

Может ли покупатель прямо в магазине употребить продукт, а оплатить его вместе с другими товарами уже на выходе?

В правилах продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания нет запрета на то, чтобы покупатель мог употребить продовольственную продукцию в торговом зале с последующей ее оплатой. Это отметила адвокат из Брестской областной коллегии адвокатов Лилия Дробыш.

Но покупатель должен сохранить упаковку от товара в том виде, чтобы продукт можно было идентифицировать и рассчитаться за него в кассе.

Но надо иметь в виду, что употреблять в торговом зале отдельных видов товаров покупателям может быть запрещено по правилам торговли, разработанным на конкретном предприятии розничной торговли.

Этот запрет может касаться хлебобулочных изделий, других товаров без упаковки, товаров, которые взвешивают на кассе. При этом информация об этом должна сообщаться покупателям, в доступных местах должны быть объявления и пр.

Если покупатель нарушил правила конкретного торгового предприятия, это могут расценивать как административное правонарушение или преступление.

Можно ли фотографировать ценники на товары?

Или нужно разрешение администрации магазина, службы безопасности?