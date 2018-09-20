15 лет спустя: в России осудили киллера, расстрелявшего белорусского криминального авторитета

на фото: Мераб Табагуа (слева) и Олег Рогачев, 1994 год





42-летний Петр Турлаев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,е,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст.30 п.п. «а,е,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство более двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по найму) и ч.3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой).





В ходе рассмотрения уголовного дела суд установил, что в апреле 2003 года обвиняемый и иное лицо, действуя по найму, согласно разработанному плану и распределенным ролям в составе организованной группы, находясь в общественном месте, убили трех человек, расстреляв их. Убийство еще одного человека они до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, так как тот притворился мертвым.





По совокупности преступлений суд назначил Турлаеву наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Приговор в законную силу не вступил.





Жертвами киллеров стали 49-летний вор в законе по прозвищу Муха, он уроженец Грузии Мераб Табагуа, приближенный Мухи, ветеран-«афганец» 39-летний Алексей Крюков, он же Крюк, и житель Гомельской области Иван Занкевич, которого в российских СМИ назвали «известным криминальным авторитетом, приближенным вора в законе, который контролирует белорусско-польскую границу».





Покушение на них было совершено 22 апреля 2003 года во втором часу ночи возле кафе «Апельсин». Когда мужчины вышли из кафе и направились к машине, киллеры встретили их плотным огнем из автоматов. От полученных ранений Муха скончался на месте. Двое его спутников умерли в больнице от множественных ранений в голову и грудь.





Основная версия следствия -- криминальная разборка, подтверждается событиями, которые происходили в 2001-2008 годах, когда в приграничной с Беларусью Брянской области велись настоящие криминальные войны. Из автоматов и пистолетов было расстреляно около десятка авторитетов. А один из них - Олег Рогачев, он же вор в законе Рогаченок, пропал без вести в феврале 2008 года.





Рогаченок был дружен с белорусским «законником» Владимиром Клещом, он же Щавлик. Примечательно, что среди «крестников» Рогаченка были белорусы Сергей Коваленко (Мамонтенок), Александр Трацевский (Траца) и Дмитрий Галеев (Галей).





Связи у нашего криминала с российским были очень плотные. Правда, Беларусь для воровского мира прибрела славу «черной дыры», в которой бесследно исчезали авторитеты.





В 1997 году пропал без вести Щавлик, через два года -- Траца. Мамонтенок подсел на иглу и повесился, а Галей отбывает срок за вымогательство. У соседей же конфликты решались шумно и дерзко, со стрельбой.





Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, расследование уголовного дела в отношении остальных членов организованной преступной группы продолжается.