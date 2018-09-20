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Израильский эксперт: У F-16 не было необходимости прикрываться российским Ил-20

21.09.2018 12:23 — Разное | Партизан  
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Истребители F-16 Израиля технически не могли спрятаться за тихоходным российским Ил-20, заявил израильский военный эксперт Андрей Кожинов.

«Во-первых, без всякого прикрытия израильтяне за последние 18 месяцев нанесли по Сирии свыше 200 ударов. Во-вторых, технически F-16 не могли спрятаться за тихоходным Ил-20. Их скорость при угле атаки как минимум в три раза превосходила скорость российского самолета», – сказал Кожинов в интервью «Коммерсанту».

Он заметил много несостыковок при сравнении заявлений российских и израильских военных. Так, по его словам, россияне говорили, что Ил-20 пропал с радаров около 23.00, а израильтяне сообщали, что нанесли две волны ударов по Латакии в 22.00.

«К моменту, когда сработали сирийские ПВО, F-16 уже вернулись в воздушное пространство Израиля. Истребители вышли из оперативной зоны обстрела еще до того, как туда вошел российский самолет», – сказал Кожинов.

Он также отметил, что израильские истребители при заходе на атаку находились на низких высотах, тогда как Ил-20, судя по данным российского Минобороны, был на высоте 5 км.

По его мнению, даже если F-16 поднимались при ударе, они все равно находились намного дальше от побережья Сирии, чем российский самолет.

Кожинов также уточнил, что F-16 и Ил-20 невозможно перепутать на радарах.

Эксперт сказал, что пока в открытом доступе нет достаточной технической информации для восстановления полной картины произошедшего – «ни карты полетов, ни раскадровки, где в точности до минуты находились израильские и российский самолеты».

В четверг командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин передал России информацию об инциденте с крушением Ил-20 в Сирии, пишет vz.ru


 
 
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Истребители F-16 Израиля технически не могли спрятаться за тихоходным российским Ил-20, заявил израильский военный эксперт Андрей Кожинов.
 
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