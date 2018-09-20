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Украина уведомила Россию о непродлении Договора о дружбе
Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Сегодня мы передали соответствующею ноту России», — сообщил Климкин на брифинге в пятницу в Киеве, передает
Глава МИД добавил, что в ноте аргументируются все нарушения России, в частности такие как аннексия Крыма и война на Донбассе.
Климкин подчеркнул, что договор Россия нарушила фундаментально.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о непродлении Договора о дружбе с РФ.
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Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской...
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