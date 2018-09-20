Украина уведомила Россию о непродлении Договора о дружбе

inforesist.org «Сегодня мы передали соответствующею ноту России», — сообщил Климкин на брифинге в пятницу в Киеве, передает





Глава МИД добавил, что в ноте аргументируются все нарушения России, в частности такие как аннексия Крыма и война на Донбассе.





Климкин подчеркнул, что договор Россия нарушила фундаментально.









Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о непродлении Договора о дружбе с РФ.