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Форум молодежи Брянской и Могилевской областей проходит в Могилеве

21.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Форум молодежи Брянской и Могилевской областей проходит в Могилеве. В нем принимают участие представители органов государственного управления и самоуправления, представители молодежных общественных организаций Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе студенты, работающая молодежь, представители волонтерских движений, активисты молодежных программ, молодые предприниматели, участники и победители творческих конкурсов, в том числе совместных.

Форум молодежи Брянской и Могилевской областей проходит в Могилеве
 
На торжественной церемонии открытия форума выступающие отмечали наличие тесных контактов между молодежью двух регионов: совместные мероприятия познавательного, развлекательного, образовательного, спортивного характера, посещение крупных форумов соседей, совместное участие в международных проектах. Проходящая на белорусской земле встреча должна дать старт новому этапу сотрудничества, который предусматривает совместные проекты, в том числе  в предпринимательстве, науке, социальной сфере, образовании. Именно поэтому нынешний форум проводится в два этапа – на территории Могилевской, а в начале октября на территории Брянской области. Главная его цель – выработка конкретных форм взаимодействия, наработка программ и планов, которые будут совместно реализованы в двух регионах.

В своем приветственном слове к участникам форума председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский отметил наличие между регионами хороших соседских отношений, тесных экономических связей, которые способствуют налаживанию дружеских контактов и между их молодежью. Он выразил надежду на то, что эта и последующие встречи молодых людей, которые определяют будущее Союзного государства России и Беларуси, станут этапами сотрудничества, сближающими страны и народы двух государств.
 
На протяжении текущего дня в рамках форума будут работать секции по нескольким направлениям, на которых молодежь поделится достигнутыми результатами в учебе, работе, научной деятельности, имеющимся опытом в реализации совместных программ, а также выскажет предложения, которые лягут в основу комплексной программы сотрудничества между регионами.
 
Также в программе встречи посещение мемориального комплекса «Буйничское поле» и совместное участие в работе патриотической секции, которая будет базироваться на площадке Могилевского государственного Ордена Трудового Красного Знамени профессионального агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского. Молодежь двух регионов посетит музейную комнату имени Константина Симонова, познакомится с экспозицией, посвященной освобождению Могилева в годы Великой Отечественной войны.
 
В торжественной церемонии открытия форума также приняли участие председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов и заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Форум молодежи Брянской и Могилевской областей проходит в Могилеве. В нем принимают участие представители органов государственного управления и самоуправления,...
 
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