Нацбанк введет для банков единые требования к оказанию банковских услуг населению

Национальный банк Беларуси (НББ) разрабатывает единую терминологию (глоссарий), которую банки должны будут использовать в договорах с физлицами. Также банкам доведут требования регулятора по оказанию населению банковских услуг по кредитованию и привлечению средств во вклады.

В соответствии с письмом Ассоциации белорусских банков, финучреждения могут внести свои предложения в части глоссария банковских услуг и при подготовке единого классификатора кредитов и депозитов.

Требования к банкам направлены на защиту прав потребителей банковских услуг. В документе будет регламентирован порядок информирования физических лиц об условиях оказываемых услуг и запрещено совершение банками действий, признаваемых недобросовестными практиками.

Планируется нормативно закрепить требование предоставлять физлицам для ознакомления проекты кредитных и депозитных договоров. При этом в договоре банки обязаны включать все условия, которые влияют влияющие на величину доходов и (или) расходов получателя банковской услуги.

Нацбанк также требует от банков исключить практику использования в договорах сложных смысловых конструкций, в том числе содержащих многочисленные ссылки на пункты заключаемого договора, локальные нормативные правовые акты банка, а также иные источники информации, размещенные на сайте банка.

После принятия документа банки будут обязаны разъяснять заявителям причину отказа в случае, если такое решение принято на основе сведений, содержащихся в кредитной истории заявителя.

Отдельно Нацбанк перечислит критерии отнесения действий, которые могут быть признаны недобросовестными практиками банков. В частности, речь идет о введении потенциального клиента в заблуждение путем замалчивания, двусмысленности или преувеличения. Также будет запрещено предоставление потребителям сопутствующих продуктов (кредитные карты, карты рассрочки и т.д.) путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров. Предусмотрены иные меры по ужесточению требований к маркетинговой коммуникации банков.