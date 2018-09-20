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Белорусский производитель "Академфарм" заявляет, что не использует китайский валсартан

21.09.2018 12:22 — Разное | Интерфакс  
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Национальная академия наук Беларуси официально заявила, что его подведомственное предприятие "Академфарм" не использует китайскую субстанцию валсартан производства компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, которая была отозвана производителем с американского и европейского рынков.

"Китайская субстанция Валсартан производства компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals на предприятии "АКАДЕМФАРМ" не закупается и не используется. Поэтому потребителям не стоит беспокоиться в отношении качества наших препаратов", - сказано в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы НАН.

В НАН отмечают, что для производства лекарственных средств Валсартан-НАН, Валсамлодин, Ко-Валсартан используется активная фармацевтическая субстанция Валсартан производства компании ТеvaAPIIndiaLtd. "Об этом есть подтверждающая запись на официальном сайте УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" в разделе  "Реестры ЛС" (сайт http://www.rceth.by)", - сказано в сообщении.  

В июле китайская фармацевтическая компания Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co объявила об отзыве с американского рынка снижающего артериальное давление лекарства, содержащего валсартан, из-за того, что в препарате были обнаружены посторонние потенциально канцерогенные примеси.

Препараты, содержащие валсартан, применяются для лечения гипертонии. Лекарство, выпускающееся Huahai, поставлялось в Северную и Южную Америку, Европу, Индию и Россию.

Росздравнадзор в июле сообщал, что на территории Российской Федерации отозваны лекарства валсартана, содержащие активное вещество, произведенное компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Также фармкомпания "Гедеон Рихтер" приняла решение отозвать с рынка препараты валсартана, находящиеся в обращении в России.

Валсартан – антагонист ангиотензин-II-рецептора, используемый для лечения гипертензии (высокое кровяное давление), недавний сердечный приступ и остановку сердца. Он доступен отдельно или в сочетании с другими активными веществами.

 
 
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Национальная академия наук Беларуси официально заявила, что его подведомственное предприятие "Академфарм" не использует китайскую субстанцию валсартан...
 
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