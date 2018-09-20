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Белорусский производитель "Академфарм" заявляет, что не использует китайский валсартан
Национальная академия наук Беларуси официально заявила, что его подведомственное предприятие "Академфарм" не использует китайскую субстанцию валсартан производства компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, которая была отозвана производителем с американского и европейского рынков.
"Китайская субстанция Валсартан производства компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals на предприятии "АКАДЕМФАРМ" не закупается и не используется. Поэтому потребителям не стоит беспокоиться в отношении качества наших препаратов", - сказано в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы НАН.
В НАН отмечают, что для производства лекарственных средств Валсартан-НАН, Валсамлодин, Ко-Валсартан используется активная фармацевтическая субстанция Валсартан производства компании ТеvaAPIIndiaLtd. "Об этом есть подтверждающая запись на официальном сайте УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" в разделе "Реестры ЛС" (сайт
В июле китайская фармацевтическая компания Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co объявила об отзыве с американского рынка снижающего артериальное давление лекарства, содержащего валсартан, из-за того, что в препарате были обнаружены посторонние потенциально канцерогенные примеси.
Препараты, содержащие валсартан, применяются для лечения гипертонии. Лекарство, выпускающееся Huahai, поставлялось в Северную и Южную Америку, Европу, Индию и Россию.
Росздравнадзор в июле сообщал, что на территории Российской Федерации отозваны лекарства валсартана, содержащие активное вещество, произведенное компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Также фармкомпания "Гедеон Рихтер" приняла решение отозвать с рынка препараты валсартана, находящиеся в обращении в России.
Валсартан – антагонист ангиотензин-II-рецептора, используемый для лечения гипертензии (высокое кровяное давление), недавний сердечный приступ и остановку сердца. Он доступен отдельно или в сочетании с другими активными веществами.
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Национальная академия наук Беларуси официально заявила, что его подведомственное предприятие "Академфарм" не использует китайскую субстанцию валсартан...
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