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Директор "Белэнергосетьпроекта" задержан при получении взятки в $20 тыс.

21.09.2018 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Директор "Белэнергосетьпроекта" задержан при получении взятки в тыс.
Фото из открытых источников

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что посредником в получении незаконного денежного вознаграждения выступал замгендиректора РУП "Объединенное диспетчерское управление" Владимир Васильченков.

Директор "Белэнергосетьпроекта" задержан при получении взятки в тыс. В Боровлянах брали взятки за выделение мест на кладбище

"Короткевич и Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков", - говорится в сообщении.

В отношении Андрея Короткевича возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК Беларуси (получение взятки), в отношении Владимира Васильченкова - по ч.2 ст.432 УК (посредничество во взяточничестве).

Подозреваемые водворены в СИЗО КГБ Беларуси и дали признательные показания. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов их противоправной деятельности.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Комитетом государственной безопасности 18 сентября с поличным при получении взятки в $20 тыс. задержан директор РУП "Белэнергосетьпроект" Андрей Короткевич,...
 
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