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В Минске покажут фильмы о Depeche Mode, хип-хопе и взрослении в инстаграме
С 4 по 7 октября в большом зале «Ракеты» пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Это, кстати, региональная версия московского Beat Film Festival, одного из самых масштабных фестов документального кино в России. Всего за 5 рублей в Минске можно будет посмотреть бодрящее кино о модной музыке, скейтерах в юбке и о том, чем живет инстаграм-молодежь.
В фокусе режиссера — турбулентная история одной из самых эксцентричных артисток нулевых M.I.A.: от тихого быта в Брикстоне до ревущего бита Гластонбери, от первых попыток начинающего режиссера до последних выходов на сцену в статусе полноправного хедлайнера на балу мирового хип-хопа. В картине есть и расистский скандал с The New York Times, и выступление на Супербоуле с Мадонной, когда Майа показала в камеру «фак», и то, чем это для нее обернулось.
Skate Kitchen — докудрама от одного из главных молодых режиссеров фестиваля «Сандэнс». Сюжет основан на реальных событиях, где девочки на скейтбордах носятся по улицам солнечного Нью-Йорка на доске, делятся искренними признаниями о взрослении и мечтают устроить жизнь по своим правилам. Никогда еще субтропический Нью-Йорк не казался таким близким, а подростковая жизнь с ее нефальшивым драйвом — идеальным сюжетом для освежающего молодежного фильма.
По методу «прямого кино» Пеннебейкер, до этого придумавший эталонные концертники Бобу Дилану, Элису Куперу и Дэвиду Боуи, отказался от комплиментарных съемок группы и художественных выдумок, чтобы без наигрыша на камеру показать, как концертирует ультрапопулярная молодежная группа и из чего складывается мировой ажиотаж. Пеннебейкер скрещивает два мира — музыки как дорогостоящей профессии и концерта как тусовки, — чтобы объединить группу и фанатов, музыку и толпу, легендарную четверку и ревущие стадионы. Белые джинсы Дэйва Гаана, Мартин Гор, закованный в цепи, пейзажи Пасадены, мамина помада и гигантские укладки кудрявых причесок, пирсинг и танцы под стробоскопами. DM придумали «101» как кино о хайпе группы посреди 80-х — Пеннебейкер понял, как показать самую суть 80-х, никого не заставляя притворяться.
«Лучше всего делать это раз в день: в 9.30 утра в будние дни и в 10.30 — в выходные. И главное — ни в коем случае не выкладывать по два селфи подряд!» — золотые правила инстаграма нынешние тинейджеры впитали с молоком матери. В инстаграме они влюбляются и находят лучших друзей, становятся знаменитыми и подвергаются страшным преследованиям, которые могут разрушить их реальную жизнь. Режиссер Джонатан Игнатиус Грин смотрит на своих героев не свысока, и этот нежный взгляд подкупает и позволяет посмотреть далеко за горизонт лайков и красивых картинок «идеальной жизни». И тут, кажется, нам есть чему поучиться у миллениалов: уж они-то знают, как выжить в интернете и при этом не потерять ни любимых, ни самого себя.
В начале было Слово. А дальше? Рифма. Строка — уже отмеренная, ограненная под бит. Шестнадцать строк, не меньше. Панчи и гэги. Аллитерации и синекдохи. Сторителлинг и репрезент. Лирика и поэзия. «Слово-закон» — лента о том, как в Южном Бронксе зародился современный рэп и как за несколько десятилетий он превратился из маргинального жанра в мейнстрим.
Портрет художника в юности — заразительный жанр документалистики, особенно когда место становления — Нью-Йорк рубежа 70-х и 80-х на пороге катастрофы. В разоренном городе, где пустые дома поджигали для сбора страховых денег, гаитянский парень в свободном пальто и с выбритым лбом выглядел как еще один полубездомный художник, с которым не случится ничего хорошего.
Чуть позже Жан-Мишель — гость каждой вечеринки, создатель вернисажа в магазине одежды, граффитчик, пишущий на зданиях Нью-Йорка под псевдонимом SAMO, меломан и действительно бездомный — предстает в рассказах людей, которые близко знали его, как удивительный ребенок своего времени, честолюбивый и бесстрашный, с миллионом готовых к воплощению идей.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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Всего за 5 рублей в Минске можно будет посмотреть бодрящее кино о модной музыке, скейтерах в юбке и о том, чем живет инстаграм-молодежь.
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