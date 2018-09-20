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В Минске покажут фильмы о Depeche Mode, хип-хопе и взрослении в инстаграме

21.09.2018 13:41 — Разное | Tut.by  
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С 4 по 7 октября в большом зале «Ракеты» пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Это, кстати, региональная версия московского Beat Film Festival, одного из самых масштабных фестов документального кино в России. Всего за 5 рублей в Минске можно будет посмотреть бодрящее кино о модной музыке, скейтерах в юбке и о том, чем живет инстаграм-молодежь.

M.I.A.


Когда: 4 октября, 19.20.

Где: кинотеатр «Ракета» (пер. Рабочий, 3).

Сколько: 5 рублей.

Режиссер: Стив Ловеридж.

О чем кино: первые песни, первые танцы, первые лосины, первое хоум-видео — все это каким-то чудом уцелело в домашних VHS-архивах Майи (а точнее, Матанги Арулпрагасам), которые она отдала своему однокурснику по колледжу Стиву Ловериджу. Стив мотался за Майей по всему свету, снимал концерты и эпизоды с семьей, чтобы в итоге превратить семь тысяч часов видео в полуторачасовой фильм, успевший получить приз на «Сандэнсе».

В фокусе режиссера — турбулентная история одной из самых эксцентричных артисток нулевых M.I.A.: от тихого быта в Брикстоне до ревущего бита Гластонбери, от первых попыток начинающего режиссера до последних выходов на сцену в статусе полноправного хедлайнера на балу мирового хип-хопа. В картине есть и расистский скандал с The New York Times, и выступление на Супербоуле с Мадонной, когда Майа показала в камеру «фак», и то, чем это для нее обернулось.

Skate Kitchen


Когда: 5 октября, 19.20.

Где: кинотеатр «Ракета» (пер. Рабочий, 3).

Сколько: 5 рублей.

Режиссер: Кристал Мозель.

О чем кино: Несколько лет назад Кристал Мозель, прогремевшая своим полнометражным дебютом «Волчья стая», наткнулась на улицах родного города на сплоченную компанию скейтбордисток. «Слишком много пенисов вокруг» — комментирует одна из участниц группы невозможность прокатиться и развернуться в рампе: скейтборд со времени «Параноид-парк» считается пацанской культурой, где необходимо вписываться в мальчишескую иерархию через сексистские шутки или роли подружек.

Skate Kitchen — докудрама от одного из главных молодых режиссеров фестиваля «Сандэнс». Сюжет основан на реальных событиях, где девочки на скейтбордах носятся по улицам солнечного Нью-Йорка на доске, делятся искренними признаниями о взрослении и мечтают устроить жизнь по своим правилам. Никогда еще субтропический Нью-Йорк не казался таким близким, а подростковая жизнь с ее нефальшивым драйвом — идеальным сюжетом для освежающего молодежного фильма.

Depeche Mode: 101


Когда: 5 октября, 21.20 / 7 октября, 21.20.

Где: кинотеатр «Ракета» (пер. Рабочий, 3).

Сколько: 5 рублей.

Режиссер: Д.А. Пеннебейкер.

О чем кино: о 101-м концерте легендарной группы в Пасадене — заключительном в мировом туре Depeche Mode 1988 года и подводящем итог их музыкальному триумфу в 80-е, когда подростки от Сиднея до Лос-Анджелеса скандировали слова песен и подражали прическам и одежде Дэйва, Мартина, Алана и Энди.

По методу «прямого кино» Пеннебейкер, до этого придумавший эталонные концертники Бобу Дилану, Элису Куперу и Дэвиду Боуи, отказался от комплиментарных съемок группы и художественных выдумок, чтобы без наигрыша на камеру показать, как концертирует ультрапопулярная молодежная группа и из чего складывается мировой ажиотаж. Пеннебейкер скрещивает два мира — музыки как дорогостоящей профессии и концерта как тусовки, — чтобы объединить группу и фанатов, музыку и толпу, легендарную четверку и ревущие стадионы. Белые джинсы Дэйва Гаана, Мартин Гор, закованный в цепи, пейзажи Пасадены, мамина помада и гигантские укладки кудрявых причесок, пирсинг и танцы под стробоскопами. DM придумали «101» как кино о хайпе группы посреди 80-х — Пеннебейкер понял, как показать самую суть 80-х, никого не заставляя притворяться.

«Социальные животные»


Когда: 6 октября, 19.20.

Где: кинотеатр «Ракета» (пер. Рабочий, 3).

Сколько: 5 рублей.

Режиссер: Джонатан Грин.

О чем кино: об Instagram-взрослении троих ребят — экстремальщика-руфера из Нью-Йорка, юной девочки, которая стала гламурным блогером, и простой школьницы из Огайо, которая прошла в инстаграме все круги школьного ада — от несчастной первой любви до издевательств одноклассников.

«Лучше всего делать это раз в день: в 9.30 утра в будние дни и в 10.30 — в выходные. И главное — ни в коем случае не выкладывать по два селфи подряд!» — золотые правила инстаграма нынешние тинейджеры впитали с молоком матери. В инстаграме они влюбляются и находят лучших друзей, становятся знаменитыми и подвергаются страшным преследованиям, которые могут разрушить их реальную жизнь. Режиссер Джонатан Игнатиус Грин смотрит на своих героев не свысока, и этот нежный взгляд подкупает и позволяет посмотреть далеко за горизонт лайков и красивых картинок «идеальной жизни». И тут, кажется, нам есть чему поучиться у миллениалов: уж они-то знают, как выжить в интернете и при этом не потерять ни любимых, ни самого себя.

«Слово-закон»


Когда: 6 октября, 21.20.

Где: кинотеатр «Ракета» (пер. Рабочий, 3).

Сколько: 5 рублей.

Режиссер: Саша Дженкинс.

О чем кино: Саша Дженкинс, отец рэп-журналистики, хайпоборец-ветеран и арбитр свэга, начинает свое кино с почти евангелистским запалом — призывает хип-хоп-культуру к ответу за слова. Поэзию улиц поверяют их пейзажи, оживают образами культовые куплеты, откровенничают МС: классики олдскула и фрешмены, стадионные звезды и ветераны андерграунда от Нью-Йорка до Калифорнии через Мидуэст и Мемфис. Не только очевидные Nas, Rakim, Pusha Т и J. Cole, но и невоспетый рабочий класс хип-хопа: Нитти Скотт, Rhymefest или PD Crack. Разные флоу, разные судьбы, но все повязаны верой в силу слова. Это они не дают фильму уйти в поучительный пафос, а жанру — на круг почета.

В начале было Слово. А дальше? Рифма. Строка — уже отмеренная, ограненная под бит. Шестнадцать строк, не меньше. Панчи и гэги. Аллитерации и синекдохи. Сторителлинг и репрезент. Лирика и поэзия. «Слово-закон» — лента о том, как в Южном Бронксе зародился современный рэп и как за несколько десятилетий он превратился из маргинального жанра в мейнстрим.

«Баския: Взрыв реальности»


Когда: 7 октября, 19.20.

Где: кинотеатр «Ракета» (пер. Рабочий, 3).

Сколько: 5 рублей.

Режиссер: Сара Драйвер.

О чем кино: о художнике Жан-Мишеле Баския от первых шагов в искусстве до момента продажи своей первой картины. История снята женой и музой Джима Джармуша.

Портрет художника в юности — заразительный жанр документалистики, особенно когда место становления — Нью-Йорк рубежа 70-х и 80-х на пороге катастрофы. В разоренном городе, где пустые дома поджигали для сбора страховых денег, гаитянский парень в свободном пальто и с выбритым лбом выглядел как еще один полубездомный художник, с которым не случится ничего хорошего.

Чуть позже Жан-Мишель — гость каждой вечеринки, создатель вернисажа в магазине одежды, граффитчик, пишущий на зданиях Нью-Йорка под псевдонимом SAMO, меломан и действительно бездомный — предстает в рассказах людей, которые близко знали его, как удивительный ребенок своего времени, честолюбивый и бесстрашный, с миллионом готовых к воплощению идей.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

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Теги: Минск
 
 
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