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Минсктранс ответил на петицию о сохранении трамвайного кольца на улице Бядули

21.09.2018 13:49 — Разное | KYKY  
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В августе этого года гендиректор «Минсктранс» Леонтий Папенок рассказал, что трамвайное кольцо на улице Змитрока Бядули хотят полностью демонтировать и пустить трамваи без движения по кругу. 3 сентября активисты создали петицию с требованием сохранить кольцо. 19 сентября им пришел ответ, пишет The Village Беларусь.

Решение демонтировать кольцо вызвало немало критики. Среди аргументов защитников был тот факт, что в случае ДТП на путях трамваи можно будет развернуть лишь в районе трамвайного парка на Ботанической. Директор по перевозкам трамвайного парка Алла Пенюшкина в 2013 году, когда убрали трамвайное кольцо на пересечении Логойского тракта и улицы Волгоградской, говорила: «Если раньше при возникновении ДТП, других помехах в движении наши трамвайчики могли развернуться на улице Волгоградской и временно продолжить движение по измененному маршруту, то теперь такой возможности нет. Парализованным оказывается огромный участок пути – от Зеленого Луга до кинотеатра «Мир». В итоге пассажиры вынуждены ждать, пока восстановится движение. А трамвайный парк теряет оборотные рейсы. И уйти от этих потерь мы, к сожалению, не сможем. Строить же другое разворотное кольцо взамен демонтированного планом реконструкции не предусмотрено».

Созданную 3 сентября петицию с требованием сохранить трамвайное кольцо на улице Бядули подписали 120 человек. Спустя две недели пришел ответ: разворотное кольцо планируется сохранить, только проведут капитальный ремонт из-за износа путей.

 
 
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В августе этого года гендиректор «Минсктранс» Леонтий Папенок рассказал, что трамвайное кольцо на улице Змитрока Бядули хотят полностью демонтировать и пустить...
 
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