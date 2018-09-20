Беларус выиграл международный конкурс современной фотографии

Беларуский фотограф Алексей Шлык выиграл в конкурсе ING Unseen Talent Award 2018 в области современной фотографии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам автора, в своей серии из трех фото для конкурса он изучает «человеческое творчество в сфере экологических изобретений». «С продолжающимся неограниченным увеличением потребления природных ресурсов, загрязнением и глобальным потеплением, нашим будущим. Поверхность земли, на которой загрязнен каждый уголок ее океанов и ландшафтов. «Готовясь к худшему, я предлагаю альтернативные решения для возобновляемых источников энергии, различные DIY-решения, которые могут (или не могут) помочь людям выжить в «пластиковом времени», с которым мы стали слишком близки».

Премия ING Unseen Talent Award 2018 создана для поддержки молодых фотографов. Главного победителя выбирает профессиональное жюри, а общественного – пользователи на сайте конкурса.