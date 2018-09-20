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Выросло в Верхнедвинске

21.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Выросло в Верхнедвинске

Большинство хозяев выращивают на своих приусадебных участках традиционные овощи и фрукты. А есть и те, кто любит поэкспериментировать, «заводя» на грядках и в теплицах что-нибудь экзотичное. Как семья Алексея и Нелли Зараковских из агрогородка Бигосово.

Выросло в Верхнедвинске

Новинкой этого года стало вот такое растение. Никаких особенных условий для него не создавали — опору сделали, поскольку момордика, а именно так и называется это оранжевое чудо, относится к тропическому виду лиан. У него много названий — индийский или жёлтый огурец, огурец-крокодил, бешеная дыня, индийский гранат, бальзамическая груша и другие.

Выросло в Верхнедвинске
Растение выросло высотой более двух метров, зеленело красивыми резными листьями и порадовало урожаем. Из пяти плодов пока созрел только один. Ярко оранжевый, с пупырчатой кожурой, он не только красив, но еще и съедобен. Правда, по словам хозяина, который единственный в семье рискнул попробовать его, вкуснее момордика, когда плод еще зелёного цвета. Позже начинает горчить. На вкус напоминает сочетание тыквы и хурмы. Съедобны и семена. Их, кстати, хозяева собрали, чтобы посадить в следующем году.
Созревший плод трескается, выбрасывает семена и закручивается в три лепестка. Ярко, красиво и необычно! А еще и полезно!
Этот год порадовал Зараковских и урожаем декоративной тыквы – лагенарии бутылочной. Она по форме, действительно, напоминает бутылку или вазу. Её семья выращивает каждый год. И так, путём подбора, определили, что лучше всего эта вьющаяся травянистая лиана чувствует себя на улице, а не в теплице.
Из лагенарии делают поделки, используют как элемент домашнего декора, дарят друзьям.
На этом эксперименты в выращивании необычных растений для Алексея и Нелли Зараковских не закончены. Они уже присмотрели и заказали семена нового заморского гостя для своих грядок.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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