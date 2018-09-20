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Международный форум «PR-пятница» пройдет в Минске 30 ноября

21.09.2018 14:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Международный форум «PR-пятница» пройдет в Минске 30 ноября
Фото из открытых источников

30 ноября в Минске при поддержке еженедельника «Аргументы и факты» в Беларуси пройдет международный форум по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница».

На одной площадке соберутся лучшие специалисты в области коммуникаций и связей с общественностью. Ключевыми темами юбилейного события станут: стратегические и антикризисные коммуникации, работа с лидерами мнений и негативом в социальных сетях, влияние PR на бизнес-модель компании.

Прямо на наших глазах происходит ломка стереотипов в коммуникациях. Популярные и эффективно работающие еще вчера инструменты сегодня не дают никакого результата. Виртуальная реальность диктует новые правила. Как не растеряться в сложных и быстро изменяющихся условиях? Форум «PR-пятница» предоставляет возможность обсудить тренды и перспективы отрасли, познакомиться и пообщаться с коллегами, проанализировать интересные кейсы.

За 4 года проведения форума уникальная практическая площадка собрала более 1 000 участников, а его спикерами были: руководитель PR-департамента Deutsche Bank Дмитрий Агишев, директор по связям с общественностью «Укртелеком» Михаил Шуранов, экс-президент IRPA Ричард Линнинг, один из акционеров и руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Group Игнас Сташкявичюс, директор по коммуникациям Группы Интеррос Антон Муравьев, директор по связям с общественностью финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Вихров, который в 1997-98 гг. возглавлял департамент по связям с общественностью Центробанка РФ и многие другие.


Международный форум «PR-пятница» пройдет в Минске 30 ноября
Фото: Фото из открытых источников

В 2018 году среди семи экспертов пятой юбилейной «PR-пятницы» -  директор по стратегии и развитию бизнеса одного из самых известных в мире коммуникационных агентств Ketchum Евгения Кондрашева, PR-директор ZENDEN GROUP Александр Милых, экс-директор по коммуникациям «Интер РАО» Антон Назаров. С участниками форума собственным опытом поделится директор департамента по связям с общественностью Северо-Западного филиала «Мегафон» Кермен Манджиева, которая входит в ТОП-3 самых известных PR-специалистов и ТОП-10 влиятельных людей в коммуникациях Санкт-Петербурга.

Международный форум «PR-пятница» пройдет в Минске 30 ноября PR-щики будущего. Какие они?

О маркетинге влияния на примере кейсов с Apple Pay, MasterCard и Приватбанком расскажет генеральный директор украинского креативного digital-агенства GRAPE Юрий Гладкий. PR-директор Yum!Brands (KFC&PizzaHut) в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина поделится антикризисными коммуникациями в социальных сетях.

А специальным гостем форума станет Дмитрий Муравьев - креативный продюсер продакшн-студии Fancy Shot, которая снимает рекламные ролики для Mail.ru и Intel, а также большую часть клипов группировки «Ленинград».

«В Беларуси много талантливых, нестандартно мыслящих, успешных пиарщиков - прокомментировал соорганизатор форума Дмитрий ГМЫЗА. - Встреча таких специалистов в одном месте позволяет вывести PR-культуру нашей страны на совершенно новый уровень. Нам приятно, что международный форум PR-пятница уже пятый год становится пунктом притяжения профессионалов коммуникационной отрасли не только Беларуси, но и России, Украины, стран Балтии».

Международный форум по связям с общественностью «PR-пятница» пройдет в Минске 30 ноября в отеле «Виктория Олимп» и станет главным PR-событием года, местом, где один раз в год встречаются профессионалы в области связей с общественностью.

Информационный партнер – агентство IPR Belarus.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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