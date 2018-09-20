За нарушения ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность

В общем потоке участников дорожного движения больше к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения привлекаются водители автомобилей, хотя пешеходы и велосипедисты также нарушают ПДД, но штрафы им выписываются намного реже.





И очень часто мы видим необдуманное поведение пешеходов и велосипедистов на дорогах. Очень часто пешеходы буквально выскакивают на зебру перед идущими машинами и переходят, чаще перебегают дорогу в неположенном месте, велосипедисты движутся на велосипеде по проезжей части при наличии тротуара. Общее число ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, к сожалению не уменьшается. Пешеходы и велосипедисты очень часто забывают такие простые вещи — что они тоже УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ и должны тоже соблюдать определенные правила, тем более что они подают пример детям, которые, к сожалению, учатся по этим примерам.

Пешеходам и велосипедистам не нужно забывать, что машина, кроме того что это средство повышенной опасности это еще и 1,5-2 тонны железа, которому что бы быстро остановиться даже на сухом асфальте нужно время. Здесь играет важную роль многие факторы, такие как время реакции автомобиля, погодные условия, шины, особенности автомобиля и т.д. Пешеходы и велосипедисты должны обязательно выполнять элементарные правила поведения на дороге и этому учить детей!!!

Нужно просто запомнить элементарные правила: Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пересекать проезжую часть пешеходы должны по подземным и наземным пешеходным переходам. При отсутствии пешеходных переходов — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Если в зоне видимости пешехода отсутствует переход или перекресток, то разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Если движение регулируется, то пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора. Нерегулируемые пешеходные переходы пешеход может переходить выходить только убедившись что данный переход будет безопасен. Пешеходы не должны создавать помех для других участникам движения. На проезжей части, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Если пешеход не успел закончить переход, то следует остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. И продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбегать на проезжую часть из-за деревьев, автомобилей и других объектов, которые мешают водителю увидеть вас вовремя.

Велосипедисты в свою очередь должны двигаться на исправном велосипеде, оборудованном катафотами белого цвета спереди, красного – сзади, зеркалом заднего вида. При движении в темное время суток велосипед должен быть оборудован фонарями, излучающими белый свет – спереди и красный свет сзади, велосипедист одет в световозвращающий жилет. Движение на велосипеде должно осуществляется по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов в один ряд не далее одного метра от ее правого края. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями как для пешеходов.

И это только минимальные правила поведения пешеходов и велосипедистов на дорогах. Будьте внимательны на дорогах!

За нарушения ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (базовая величина = 24 рубля 50 копеек), если нарушение совершено пешеходом в состоянии опьянения, то размер штрафа составит от 3 до 5 базовых величин.

Вриод начальника ОГАИ Ганцевичского РОВД

старший лейтенант милиции О.В. Новицкий

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