22 сентября в Минской области выберут «Властелина села»

Символично, что 22 сентября за это звание будет сражаться столько же семей. Они поборются в творческих, сельскохозяйственных и спортивных состязаниях. Также будет создано необычное пространство под открытым небом для нетворкинга, обмена предложениями в формате коворкинга, где люди с идеями встречают тех, кто помогает воплотить их в жизнь. Несвижский район на конкурсе представит семья Татьяны и Евгения Плешко из агрогородка «Грицкевичи».

https://vk.com/minskregionregion?z=video-144628619_456239026%2Ffc8032de11eecf7eef%2Fpl_wall_-67065390

«НН»