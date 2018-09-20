22 сентября в Минской области выберут «Властелина села»

Региональный этап состоится на территории базы отдыха «Олимпиец» в Пристоличье.
Символично, что 22 сентября за это звание будет сражаться столько же семей. Они поборются в творческих, сельскохозяйственных и спортивных состязаниях. Также будет создано необычное пространство под открытым небом для нетворкинга, обмена предложениями в формате коворкинга, где люди с идеями встречают тех, кто помогает воплотить их в жизнь. Несвижский район на конкурсе представит семья Татьяны и Евгения Плешко из агрогородка «Грицкевичи».
«НН»