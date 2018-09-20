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Московский районный комитет ОО «БРСМ» принялся «#ЗаДело!»

21.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусский союз молодежи г.Бреста в свой День рождения (6 сентября) дал старт новому общереспубликанскому проекту «#ЗаДело!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59036.php

Московский районный комитет ОО «БРСМ» принялся «#ЗаДело!»

Данный проект направлен на расширение культурной среды и духовного сознания жителей Беларуси, содействие развитию и реализации молодежных общественно-значимых инициатив во всех регионах Республики Беларусь. Целью данной акции является широкое вовлечение каждого гражданина страны к благоустройству и наведению порядка на малой родине.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59036.php

Московский районный комитет ОО «БРСМ» принялся «#ЗаДело!»

20 сентября прошел первый этап трудовой акции по уборке и восстановлению молодежной спортивной площадки по ул.Мопра. Силами ребят волонтерского отряда Московского РК ОО «БРСМ» г.Бреста из числа учащихся ГУО «Средняя школа №7 г.Бреста» и ГУО «Средняя школа №31 г.Бреста» площадка начала свое преображение. Ребята убрали мусор и опавшую листву, начали покраску ограждения баскетбольной площадки. Однако это только начало, все работы по благоустройству данной территории планируется завершить до конца сентября.

В тоже время к молодежной акции «#ЗаДело!» активно подключились члены первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Средняя школа №26 г.Бреста». Ребята привели в порядок дворовую территорию в микрорайоне «Восток».

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский союз молодежи г.Бреста в свой День рождения (6 сентября) дал старт новому общереспубликанскому проекту «#ЗаДело!». Данный проект направлен на...
 
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