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Состоялось награждение победителей и участников конкурса «Цветы – родному городу»

21.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Конкурс проводился администрацией Ленинского района г. Бреста совместно с Ленинским РК ОО «БРСМ» г. Бреста и при поддержке портала Виртуальный Брест. Участникам конкурса были отданы 1194 голоса (6896 просмотров).

Руководствуясь Положением о проведении конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания Ленинского района г. Бреста в 2018 году и по итогам голосования на форуме было решено:

Признать победителями конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания Ленинского района г. Бреста в 2018 году:

- 1 место - Кофейня «Сонет» ЧТУП «Фаруза» - (18,5% голосов)

- 2 место - Кафе «ЧЕМОDAN» унитарного предприятия по оказанию услуг «Санта-Рест» - (15 % голосов) 

- 3 место - Бар «Pizzeria&GrillBrooklyn» ООО «Вкусно и легко» (12,5% голосов)

- 4 место - Кофейню «Лаборатория кофе» - (11% голосов)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59034.php

Состоялось награждение победителей и участников конкурса «Цветы – родному городу»

Глава администрации Геннадий Борисюк поблагодарил руководителей торговых объектов за неравнодушие, личный вклад в создание красоты и комфорта на улицах города и вручил благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста за творческий подход в цветочном оформлении летней площадки объекта общественного питания в рамках конкурса «Цветы – родному городу» в 2018 году:

- Кафе «Ташкент» ООО «ДимиРус»,

- Кафе «Таймс кафе» унитарного предприятия по оказанию услуг «Санта-Рест»,

- Кафе «Апельсин» ТПУКП «Плодоовощ»,

- Кофейня «Cafes la Brasilena» ООО «Битория»,

- Ресторан КFС ООО «Бел Фуд Сервис»,

- Кофейня «Bubble Boom» ЧТУП «Бабл Мания»,

- Бар «Loft» ООО «КредисМаркет»;

- Кафетерий «Блинная» ЧТУП «Козел Вадим П.»

- Бар «Дюнер» ООО «Дюнер»,

- Бар «Охотничий» КУПТП «Комбинат общественного питания»

- Кафе «PastaBar» ООО «Микс-Фуд»

- Кафе «Дом Фани Браверман» ООО "ВестКомТрейд"

- Гриль - бар «Korova» ООО «Вкусовые рецепторы».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59034.php

Состоялось награждение победителей и участников конкурса «Цветы – родному городу»

Благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста вручены Кафе «ЛаКаве»», Кафе «Авеню», ИООО «Итал-Сервис», ООО «Лаилик» за участие в цветочном оформлении Ленинского района г. Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 21 сентября 2018 года в городе Бресте состолоясь подведение итогов конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок...
 
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