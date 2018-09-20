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Состоялось награждение победителей и участников конкурса «Цветы – родному городу»
21.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Конкурс проводился администрацией Ленинского района г. Бреста совместно с Ленинским РК ОО «БРСМ» г. Бреста и при поддержке портала Виртуальный Брест. Участникам конкурса были отданы 1194 голоса (6896 просмотров).
Руководствуясь Положением о проведении конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания Ленинского района г. Бреста в 2018 году и по итогам голосования на форуме было решено:
Признать победителями конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания Ленинского района г. Бреста в 2018 году:
Глава администрации Геннадий Борисюк поблагодарил руководителей торговых объектов за неравнодушие, личный вклад в создание красоты и комфорта на улицах города и вручил благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста за творческий подход в цветочном оформлении летней площадки объекта общественного питания в рамках конкурса «Цветы – родному городу» в 2018 году:
Благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста вручены Кафе «ЛаКаве»», Кафе «Авеню», ИООО «Итал-Сервис», ООО «Лаилик» за участие в цветочном оформлении Ленинского района г. Бреста.
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Сегодня, 21 сентября 2018 года в городе Бресте состолоясь подведение итогов конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок...
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