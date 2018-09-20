Состоялось награждение победителей и участников конкурса «Цветы – родному городу»

Конкурс проводился администрацией Ленинского района г. Бреста совместно с Ленинским РК ОО «БРСМ» г. Бреста и при поддержке портала Виртуальный Брест. Участникам конкурса были отданы 1194 голоса (6896 просмотров).

Руководствуясь Положением о проведении конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания Ленинского района г. Бреста в 2018 году и по итогам голосования на форуме было решено:

Признать победителями конкурса «Цветы – родному городу» на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания Ленинского района г. Бреста в 2018 году:

- 1 место - Кофейня «Сонет» ЧТУП «Фаруза» - (18,5% голосов) - 2 место - Кафе «ЧЕМОDAN» унитарного предприятия по оказанию услуг «Санта-Рест» - (15 % голосов) - 3 место - Бар «Pizzeria&GrillBrooklyn» ООО «Вкусно и легко» (12,5% голосов) - 4 место - Кофейню «Лаборатория кофе» - (11% голосов)



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Глава администрации Геннадий Борисюк поблагодарил руководителей торговых объектов за неравнодушие, личный вклад в создание красоты и комфорта на улицах города и вручил благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста за творческий подход в цветочном оформлении летней площадки объекта общественного питания в рамках конкурса «Цветы – родному городу» в 2018 году:

- Кафе «Ташкент» ООО «ДимиРус», - Кафе «Таймс кафе» унитарного предприятия по оказанию услуг «Санта-Рест», - Кафе «Апельсин» ТПУКП «Плодоовощ», - Кофейня «Cafes la Brasilena» ООО «Битория», - Ресторан КFС ООО «Бел Фуд Сервис», - Кофейня «Bubble Boom» ЧТУП «Бабл Мания», - Бар «Loft» ООО «КредисМаркет»; - Кафетерий «Блинная» ЧТУП «Козел Вадим П.» - Бар «Дюнер» ООО «Дюнер», - Бар «Охотничий» КУПТП «Комбинат общественного питания» - Кафе «PastaBar» ООО «Микс-Фуд» - Кафе «Дом Фани Браверман» ООО "ВестКомТрейд" - Гриль - бар «Korova» ООО «Вкусовые рецепторы».



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Благодарственные письма администрации Ленинского района г. Бреста вручены Кафе «ЛаКаве»», Кафе «Авеню», ИООО «Итал-Сервис», ООО «Лаилик» за участие в цветочном оформлении Ленинского района г. Бреста.