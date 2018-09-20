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Сразу 3 мероприятия в Бресте на День без автомобиля (это завтра), включая велопробег

21.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Городской велопробег состоится 22 сентября 2018 года на День без автомобиля в Бресте! Сбор в 12.00 на Гребном. Маршрут: Гребной – ул. Октябрьской революции – Гузнянский мост – ул. Московская – ул. Гаврилова – ул. Ленинградская – СК «Виктория»

1. Городской велопробег 

На месте финиша – проведение викторин и конкурсов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59033.php

Сразу 3 мероприятия в Бресте на День без автомобиля (это завтра), включая велопробег

Приглашаем ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ! Давайте покажем как нас много! Это НАШ праздник! Мероприятие состоится в любую погоду :)

2. Праздничный концерт ко Дню без автомобиля

Праздничный концерт в честь Дня без автомобиля!

22 сентября, 17-00, Сикорского 76 (ТТ "Фантазия")

СРАЗУ МАЙ

ROWER

SANDALES

Вход/въезд - бесплатно.

Во время мероприятия будет организован "открытый микрофон" и публичная дискусия о пропуске велосипедистов через ПП "Брест-Тересполь".

Организатор - учреждение "За вело Брест" в рамках программы "Разам да справы".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59033.php

Сразу 3 мероприятия в Бресте на День без автомобиля (это завтра), включая велопробег

3. Велопрогулка Экотропа - ПостПати

Сбор 22.09.2018 в 16.00 на стоянка возле Звезды Брестской крепости.
Движение по "Экотропе" вдоль Муховца, велодорожкам и тротуарам. 
Финишная точка пробега - Сикорского 76 (ТТ "Фантазия"), где состоится праздничный концерт в честь Дня без автомобиля!

 
Теги: Брест
 
 
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Городской велопробег состоится 22 сентября 2018 года на День без автомобиля в Бресте! Сбор в 12.00 на Гребном. Маршрут: Гребной – ул. Октябрьской революции – Гузнянский...
 
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