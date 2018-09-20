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Сразу 3 мероприятия в Бресте на День без автомобиля (это завтра), включая велопробег
21.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Городской велопробег состоится 22 сентября 2018 года на День без автомобиля в Бресте! Сбор в 12.00 на
1. Городской велопробег
На месте финиша – проведение викторин и конкурсов.
Приглашаем ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ! Давайте покажем как нас много! Это НАШ праздник! Мероприятие состоится в любую погоду :)
2. Праздничный концерт ко Дню без автомобиля
Праздничный концерт в честь Дня без автомобиля!
22 сентября, 17-00, Сикорского 76 (ТТ "Фантазия")
Вход/въезд - бесплатно.
Во время мероприятия будет организован "открытый микрофон" и публичная дискусия о пропуске велосипедистов через ПП "Брест-Тересполь".
Организатор - учреждение "За вело Брест" в рамках программы "Разам да справы".
3. Велопрогулка Экотропа - ПостПати
Сбор 22.09.2018 в 16.00 на стоянка возле Звезды Брестской крепости.
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Городской велопробег состоится 22 сентября 2018 года на День без автомобиля в Бресте! Сбор в 12.00 на Гребном. Маршрут: Гребной – ул. Октябрьской революции – Гузнянский...
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