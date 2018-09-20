Мне 32 года, у меня ДЦП и пожизненно 2-я группа инвалидности. Передвигаюсь исключительно с тростью. До замужества и рождения ребёнка я часто участвовала в различных мероприятиях, экскурсиях, поездках или утренниках для таких же как я. Впрочем, складывается впечатление, что все эти концерты и подарки только для галочки, а нужно нам совсем не это.



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Почему только "по праздникам" вспоминают про инвалидов? Ненавижу это слово. Я бы сказала - "особенных людей" Да, действительно, в такой день устраиваются всевозможные чаепития и т.д. (я их называю "ёлки"). Да, для деток, это может и интересно, и правильно, но что делать взрослым...

Тем, которые концы с концами еле-еле сводят, так как средняя пенсия по инвалидности 2-й группы - 202 р. Скажите, что мне купить за эти деньги?

В нашей стране повысили тариф на соц. услуги, мои знакомые одиноко проживающие инвалиды просто плачут, что не могут оплатить соц. работника а ведь некоторые из них не могут самостоятельно передвигаться по квартире). И соц. работник им жизненно необходим.. Я понимаю, что тарифы на эти услуги и так были самыми низкими, но и пенсии самые низкие...

Начну с малого - с отношения... Я не знаю, как везде, но мне уступают место в общественном транспорте только старшее поколение, мало того, могут ещё и прогнать, если я села не по билету (пригородное сообщение). На улице почти КАЖДЫЙ смотрит на меня, как на прокажённую (и это в век толерантности, интернета и всеобщей "Продвинутости").

Далее, не каждый "инвалид" может в нашей стране иметь детей... А если они всё таки есть, то ЛЬГОТ никаких нет... Многие скажут: "Не рожай тогда". Я отвечу таким умникам - "А что делать - убить?". Конечно, нет человека, нет проблем..

Но когда я узнала, что внутри меня ещё одна жизнь - у меня мысли не возникло про аборт.... Зато в медучреждении наставничество рекомендовали, не забыв в красках "рассказать какой здоровый" он родится. Сейчас мой сынуля ходит в сад - больше 50 р. в месяц за сад (моя инвалидность на ребёнка не распространяется!!!!). Почему многодетные имеют право на хоть какие-то льготы (пусть с недавних пор их мало, но они есть) ведь в многодетных семьях тоже есть ЗДОРОВЫЙ ПАПА - ПУСТЬ содержит (как мне говорят).

Недавно ходила в одну госструктуру (первый раз за три года) чтоб получить возврат за купленную обувь (один раз в год!). И заодно узнать про единовременную помощь... Так мне сказали, цитирую: "Я не вижу у вас тяжёлого материального положения. У нас вся страна так живёт" - друзья мои, смешно, мне скоро 33 года, я живу с родителями, где мою собственность можно пересчитать на пальцах одной руки, МНЕ НИЧЕГО НЕ ПОЛОЖЕНО…

Госслужбы, при приёме документов на единовременную помощь, считают доход ВСЕХ СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ.... ПРИ этом собственником дома является мой отец. ВСЁ, что находится в доме (вплоть до ложек вилок и прочего - это всё родителей. Да, дом конечно не маленький, но это всё НЕ МОЁ, а госслужбы интересуются наличием бытовой техники, огорода, дома, живности (опять же не моё), я даже рядом не стояла с этим.

СПРАШИВАЕТСЯ: КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К МОЕЙ СЕМЬЕ ИМЕЮТ МОИ РОДИТЕЛИ????!!! А за свою пенсию я ничего не могу купить. Ни себе, ни ребёнку...

Ещё один интересный ответ услышала в госструктурах, цитирую: "Вы не состоите на учёте на бирже туда. Иди работай! ". Отвечаю: "Ходила я на эту биржу. Мне намекнули, что тут здоровым работы нет, не то, что тебе..."

Да, у меня нет, образования (не закончила по дурости и молодости, признаю, моя вина). А теперь что, денег, чтобы оплатить образование, у меня нет. Да и сколько таких как я, инвалидов, которые вообще никогда не учились в ВУЗе, по материальным причинам, и попросту потому что не могут выйти из дома. Так дайте заработать на это образование!

Работала я всего 3 месяца (хорошо ли плохо ли, не знаю. Спасибо директору того учреждения и за это. Ничего плохого не хочу сказать, наоборот, только хорошее). Работала, пока не поступил звонок свыше: "Прошу вас написать заявление об увольнении, т.к. к нам по распределению поступил человек, и мы обязаны его трудоустроить..."

И последнее. Нам, взрослым инвалидам, не нужны эти "Ёлки" - нам нужна существенная помощь. НЕ гуманитарка, а возможность РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ и просто ЖИТЬ..

И хочу вам сказать, что инвалидность может получить каждый. Так что не думайте, что это вас не касается.

(текст письма авторский)