22 и 29 сентября 2018 года, в субботу, с 9.00 до 13.00 отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» будет осуществлять прием заявлений на выдачу удостоверений многодетной семьи, оформление семейного капитала, прием документов на получение адресной социальной помощи, возмещение затрат на приобретение подгузников.

По данным вопросам необходимо обращаться в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, 147/2, каб.18.

Телефон для справок: 8 (01776) 28 1 74.