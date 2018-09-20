Красоты много не бывает

В этом году смолевичанка Светлана Анатольевна Желток стала победителем районного смотра-конкурса по благоустройству в номинации «Лучшее частное домовладение». Ее приусадебный участок по улице Юбилейной по праву может считаться гордостью хозяйки и примером для остальных домовладельцев частных подворий.

Чтобы увидеть созданную красоту своими глазами и передать ее нашим читателям, хотя, разумеется, даже с помощью самых ярких и красочных фотографий это сделать вряд ли удастся, мы решили побывать на личном подворье Светланы Анатольевны. Радушная хозяйка с удовольствием показывала приусадебный участок, делясь своими секретами, демонстрируя урожай с собственного огорода. А здесь гордиться есть чем! Чего только стоит ягода клубники, снятая с грядки в середине сентября, или же удивительная ягода – ежемалина! Но и это далеко не все, чем способна удивить Светлана Анатольевна.





Сегодня из девяти соток участка пять засажены декоративными растениями, деревьями и кустами. Здесь произрастают ива, две голубые ели, двадцать один вид туй, можжевельник, кипарис, голубика, жимолость, малина, крыжовник, красная и черная смородина, черешня, яблони, груши. Есть у Светланы Анатольевны и парники, вмещающие в себя двенадцать видов помидоров, шесть видов огурцов. На грядках растут патиссоны, баклажаны, перец, тыквы, шпинат, чеснок, петрушка, щавель, свекла, морковь, нашлось место и для лекарственных трав. Добротная беседка, оснащенная всем необходимым для отдыха, живая изгородь из бирючины, отделяющая зону отдыха от огорода, детская площадка, созданная своими руками, – куда ни глянь, на всем лежит печать заботы, ухода и неустанного труда.





Прямо за калиткой, тебя встречает оазис цветущих, с большим вкусом подобранных растений, создающих классические, но не лишенные фантазии, композиции, дополненные малыми архитектурными формами. Только хозяйка всей этой красоты с сожалением замечает, что в начале лета здесь гораздо красивее, ведь вокруг зацветает столько цветов. И пусть сейчас уже осень, и нет того великолепия цветов, по участку приятно прогуляться, наслаждаясь прелестью красоты, созданной руками Светланы Анатольевны Желток.

Это сейчас она вспоминает, что когда жили в этом доме во времена ее девичества, здесь тоже были цветы, как и палисадник перед домом. Правда, раньше здесь все было усажено пионами, нарциссами, георгинами. А сейчас там чего только нет!





Дом, в котором сейчас живет семья Желток, остался ей от родителей. Сначала его использовали в качестве дачи, но когда заболела мама Светланы Анатольевны, решили его перестроить и перейти сюда жить. Сил в дом было вложено немало, муж Светланы Анатольевны делал здесь все своими руками. Хозяйка помогала ему при строительстве, успевала еще смотреть за огородом и клумбы оформлять, благоустраивать приусадебную территорию. Свое влияние в оформлении участка оказали поездки в Польшу, где Светлана Анатольевна «подсмотрела» немало интересных идей и решений.

– У них все очень чисто и ухожено, везде порядок, – говорит Светлана Анатольевна. – Бывая за рубежом, я при любой возможности старалась ходить на выставки «сад-огород» и что-нибудь привезти оттуда. У меня некоторым растениям по двадцать лет. Есть туя, которая растет на участке уже восемнадцать лет. Знаете, я не читаю литературу по садоводству, до всего дохожу собственным опытом, доверяю интуиции, своему мнению. Большое подспорье мне оказывают подруги, Галина из агрогородка Барсуки и Ирина из Саковки, которые увлекаются садоводством, цветами, выращиванием овощей. Они дали мне много советов, мы постоянно обмениваемся с ними посадочным материалом.

А вот выращивать клубнику ее научила тетя. И сегодня на подворье Светланы Анатольевны растет восемь сортов клубники. И что самое удивительное, ягоды можно найти и сейчас, в середине осени. Сразу Светлана Анатольевна добавляет, что клубника не любит травы. Если не полоть, ягод не будет. Поэтому на приусадебном участке у нее полный порядок. И не только на грядке с клубникой.

Картошку, к примеру, семья Желток высаживает на приусадебном участке сына. А у себя она выращивает цветы, разбила огород. Все очень компактно и ухожено.





– Раньше, когда я чаще ездила в Польшу, – говорит победительница смотра-конкурса, – у меня был семьдесят один вид тюльпанов. Сейчас осталось сорок. Они всходят в разное время, и на моей клумбе всегда есть цветы. В июне, когда все цветет, невозможно от них отвести взор.

Когда окидываешь взглядом участок Светланы Анатольевны, понимаешь, сколько труда вложено, и задаешься вопросом, как эта хрупкая женщина все успевает?

Значительную часть своей жизни, восемнадцать лет, женщина проработала в отделе тканей в универмаге. Но оттуда пришлось уйти, когда понедельник стал рабочим днем, поскольку нужно было больше времени отдавать на воспитание троих детей. Без выходных работать было сложно. Тогда она оформила ИП, открыла торговую точку на рынке в Жодино и стала там работать. Частые поездки за товаром отнимали много сил, но помогали дети и муж, который спустя некоторое время настоял на том, что ей нужно научиться водить автомобиль. Конечно, когда появилась машина, это намного облегчило труд. К слову, за товаром Светлана Анатольевна ездила сама, даже в Польшу. Перед ней всегда стояла одна цель – выучить детей, дать им образование, помочь со свадебным торжеством и строительством жилья. Все у нее с мужем получилось. Они воспитали троих детей, подрастают внуки. Старший Дмитрий – экономист по образованию, работает ревизором, второй сын Юрий – специалист по ремонту автомобилей, дочь Наталья окончила «нархоз», сейчас у нее свое дело.





– У нас семья очень дружная, – замечает Светлана Желток. – Я всегда учу детей, что в семье должны быть гармония, дружба и любовь, уважение. Если будем друг другу помогать, значит, все будет хорошо и все получится. Я сама с очень бедной семьи. С шести лет воспитывалась без отца, мама меня растила одна, достраивала дом.

С тех пор Светлана Желток привыкла рассчитывать только на себя и свои силы. В пятом классе она и кушать могла приготовить, и печь истопить, досматривала огород.

Есть у Светланы Анатольевны еще одно увлечение – дело всей ее жизни – вязание. Вяжет женщина с шести лет. В пятом классе, вспоминает, она заняла первое место в конкурсе, где за связанную ей кофточку получила первое место. Нужно сказать, что ее Светлана Анатольевна хранит до сих пор.





– Меня родители еще до школы учили вязать лицевые и изнаночные петли, – вспоминает рукодельница. – Еще мой папа вязал. И сегодня я вечером приготовлю покушать, уберусь и сажусь за вязание. У меня очень много изделий, ведь вяжу детям, внукам, себе. Даже ремесленное дело пришлось открыть.

На огород трудолюбивая хозяйка заглядывает каждый день, без перерыва занимается цветами. Если зима, то расчищает снег и ворчит на мужа, когда тот забрасывает клумбы снегом.

– Когда жили в квартире, у меня было пятьдесят четыре вазона, – вспоминает женщина. –

Так было все красиво, а когда стала работать на рынке, ездить за товаром, цветы и растения начали умирать, несмотря на постоянный уход.





Сегодня растения у Светланы Анатольевны есть не только на улице, но и дома. И все кругом у нее цветет, благоухает, радует зеленью. Каждый год она что-нибудь переделывает на своем участке, меняет, дополняет и добавляет, что красоты много не бывает.

Сегодня дом семьи Желток – полная чаша. Все, о чем когда-то мечталось, сбылось.

– Хотя нет, – говорит женщина и украдкой вытирает слезы, – единственное, чего хочет мое сердце, чтобы моя дочь стала многодетной мамой и порадовала меня внучкой.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.