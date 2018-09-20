Хорошая кукуруза – аграриев муза

У аграриев Смолевиччины вновь горячая пора – они приступили к заготовке силоса из кукурузы. Данный вид корма является одним из основных компонентов рациона крупного рогатого скота во многих сельскохозяйственных организациях. Чтобы извлечь из кукурузы максимальную выгоду, важно еще во время заготовки использовать все достоинства этой культуры и, самое главное – соблюсти все нюансы заготовительного процесса.

Дабы увидеть, как идет заготовка силоса из «царицы полей», 19 сентября корреспондент «КС» отправилась в РУП «Шипяны-АСК». На тот момент в хозяйстве уже третий день шла уборка кукурузы на зеленую массу.

В этом году на полях хозяйства посажено 650 гектаров кукурузы, с 500 из них запланировано заготовить силос.

Главный агроном сельхозорганизации Евгений Александрович Пучко настроен позитивно. И тому есть причина: в нынешнем году урожай кукурузы хороший. В РУП «Шипяны-АСК» планируют заготовить около 16000 тонн силоса.





– План довольно-таки амбициозный, – отмечает Евгений Александрович. – Но урожайность составляет около 400 центнеров зеленой массы с гектара. Поэтому, используя все требования технологии, мы будем стремиться его выполнить, а по возможности – и перевыполнить.

Сейчас у кукурузы самая подходящая фаза для заготовки силоса – восковая спелость и влажность где-то 70%. Для заготовки на зерно культура должна на протяжении еще нескольких недель высохнуть до минимальной влажности.

По мере приближения к полю, становится понятно даже несведущему в агрономии человеку, что кукуруза в «Шипянах» в этом году уродила – кормоуборочный комбайн и трактора утопают в море высокорослой «царицы полей». Кузов трактора заполняется зеленой массой за считанные минуты.

Комбайн для уборки кукурузы оснащен механизмами, которые давят зерно початка и зеленую часть культуры на мелкую фракцию, чтобы крупный рогатый скот смог переварить ее. Длина резки составляет 4-5 сантиметров. В зерне находится вся энергия этого корма, а зеленый стебель дает дополнительные питательные вещества.

На тракторах силос отвозят для закладки в специальные ямы, высланные полиэтиленовой пленкой. Здесь очень важны сроки – на закладку одной ямы отводится максимум три дня. В противном случае могут начаться нежелательные процессы. Непрерывно идет силосование – трамбовка зеленой массы. Если случаются технические неполадки, инженеры и ремонтники оперативно устраняют их прямо на месте. За действом закладки силоса пристально следят специалисты агрономической службы. Они контролируют не только сам процесс, но и оценивают качество зеленой массы. После трамбовки траншеи укрывают полимерными пленками и прижимают грузами. В одну яму помещается 2000 тонн силоса.





Пока мы в поле общались с Евгением Александровичем, к нам приблизился комбайн. А рядом с ним – трактор, в кузов которого поступает сочный и ароматный зеленый поток.

Измельчает кукурузную массу на кормоуборочной машине опытный механизатор Андрей Александрович Лаврецкий. Он трудится в РУП «Шипяны-АСК» с 2007 года, в 2012 году ему был вверен кормоуборочный комбайн КВК-800.

Андрей Александрович живет в Алесино. В сельское хозяйство пришел по зову сердца – всю жизнь в «Шипянах» работали его родители. Мужчина два года работал в столице, а потом вернулся на малую родину.

– Мне очень нравится моя работа, – рассказывает Андрей Александрович. – Знали бы вы, как за год скучаешь по комбайну. Ведь в этом деле есть своя романтика, понять которую, уверен, дано не каждому.

Как бы продуктивно ни работал комбайн, в деле заготовки силоса очень важно продумать все этапы. Не должно быть простоя техники. Поэтому важна работа и дружного тандема механизаторов, которые трудятся на отвозке зеленой массы в ямы, это механизаторы Владимир Михайлович Кренть и Геннадий Михайлович Иванов. В команде они трудятся не первый год и отмечают, что их работа базируется не на конкуренции, а на взаимовыручке и понимании.

– Важны не цифры, а добросовестное отношение к делу, напарникам и руководству, – отметил Владимир Михайлович.

Пока в поле работает один кормоуборочный комбайн и три трактора на отвозке, совсем скоро выйдет и второй комбайн. Ведь заготовить качественный силос из кукурузы – на сегодня первостепенная задача аграриев.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

Компетентный комментарий



Евгений Александрович Пучко, главный агроном РУП «Шипяны-АСК»:

– Качество силоса главным образом определяется технологией его заготовки, основными элементами которой являются уборка в оптимальные фазы вегетации, измельчение, укладка, трамбовка и герметизация.

При использовании данного вида корма у животных, находящихся на откорме, происходит интенсивное нарастание мышечной ткани, а у дойного стада повышается молочная продуктивность.

В фазе восковой спелости зерна в растениях кукурузы отмечается наибольшая концентрация энергии, и чем она выше, тем меньше расход корма на получение единицы животноводческой продукции. Продолжительность этой фазы длится около двух недель. Поэтому нужно уложиться в это время, нельзя передерживать кукурузу в поле.

Поэтому убрать кукурузу как можно быстрее и без потерь – главная задача аграриев.