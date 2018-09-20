Белорусский рубль седьмой раз подряд укрепился к доллару

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В частности, курс доллара обвалился на 0,0096 рубля - до 2,0788 BYN/USD.Курс евро вырос на 0,0064 рубля - до 2,4500 BYN/EUR.Курс российского рубля снизился на 0,0064 рубля - до 3,1389 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов валютная корзина подешевела на 0,19%, а с начала недели уже на 1,09%.