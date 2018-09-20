

Андрей Короткевич

Как выяснилось, его задержали 18 сентября с поличным при получении взятки в размере 20 000 долларов.КГБ сообщает, что посредником в получении незаконного денежного вознаграждения выступал заместитель генерального директора РУП «Объединенное диспетчерское управление»в сообщении КГБ.В отношениивозбуждено уголовное дело за получение взятки. Васильченкова подозревают в посредничестве во взяточничестве.Подозреваемые водворены в СИЗО КГБ и дали признательные показания.