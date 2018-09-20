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КГБ: Директора "Белэнергосетьпроекта" задержали при получении взятки в 20 тысяч долларов
Андрей Короткевич
Как выяснилось, его задержали 18 сентября с поличным при получении взятки в размере 20 000 долларов.
КГБ сообщает, что посредником в получении незаконного денежного вознаграждения выступал заместитель генерального директора РУП «Объединенное диспетчерское управление» Владимир Васильченков.
«Короткевич и Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков»,
В отношении Андрея Короткевича возбуждено уголовное дело за получение взятки. Васильченкова подозревают в посредничестве во взяточничестве.
Подозреваемые водворены в СИЗО КГБ и дали признательные показания.
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Комитет госбезопасности обнародовал детали задержания директора РУП "Белэнергосетьпроекта" Андрея Короткевича.
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