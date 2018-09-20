Лучшие ученые СНГ обсуждают в Минске проекты в сфере экономики и экологии

Юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук открылась в Минске, сообщает «МИР 24». Форум, посвященный 25-летию организации, собрал руководителей академий наук стран СНГ и ведущих зарубежных ученых.

«Мы собираемся обсудить целый ряд вопросов. Это и совершенствование нашего устава ассоциации, и проведение целого ряда мероприятий по сближению, активизации деятельности, совместных проектов. В начале нашего совещания было высказано желание, чтобы мы поработали вместе по Каспию», – сказал председатель ассоциации Владимир Гусаков.

Академии наук стран Содружества и Грузии планируют реализовать совместные проекты в сфере экономики и экологии. Главные темы обсуждения – это развитие инновационных технологий, подготовка кадров, реализация совместных проектов. Юбилейный форум проходит на платформе Международного конгресса по интеллектуализации экономики.