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Митрополит Павел провёл молебен для сотрудников МВД Беларуси
Новости Беларуси. Торжественный молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске провёл Митрополит Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был совершён для сотрудников уголовного розыска МВД Беларуси. Во время богослужения владыка передал милиционерам икону Фёдора Стратилата. Святой, принявший мученическую смерть в III веке, считается покровителем христианского воинства.
Анатолий Сакович, начальник главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Решено, что икона будет храниться в центральном аппарате Министерства внутренних дел Беларуси.
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Новости Беларуси. Торжественный молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске провёл Митрополит Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он...
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