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Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

21.09.2018 14:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Могилёве 21 сентября проходит белорусско-российский молодёжный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

Главным его итогом уже стало подписание договора о сотрудничестве между общественными организациями Могилёвского и Брянского регионов. Запланированы совместные проекты в волонтерском движении, обмен студенческими отрядами, проведение культурных форумов и фестивалей.

Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

Екатерина Глушенкова, сотрудник Департамента внутренней политики Брянской области:
Пока мы молоды и инициативны, я считаю, что молодежь Брянской и Могилевской областей может реализовать намного больше добровольческих проектов, чтобы это стало одним общим делом.

Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

Виктор Кузнецов, командир регионального штаба Брянского отделения общероссийского общественного объединения «Российские студенческие отряды»:
Молодежь – это связующее звено между мудрым поколением, нашими отцами, дедами и прадедами, и детьми. Наверное, от того, как молодежь будет сохранять, приумножать историю, от этого будет зависеть будущее.

Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

Павел Алекса, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
У нас уже давние, партнерские, дружеские отношения. По молодёжной политике касались творческих проектов, программ, организацией досуга, патриотического воспитания.

Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

Участники молодёжного форума работают по нескольким направлениям. Одна из основных тем – «Победа, добытая единством». На мемориальном комплексе «Буйничское поле» молодые люди говорили о необходимости сохранения исторической памяти. Форум проходит в рамках недели интеграции.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. В Могилёве 21 сентября проходит белорусско-российский молодёжный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Главным его итогом уже...
 
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