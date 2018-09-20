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Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов
Новости Беларуси. В Могилёве 21 сентября проходит белорусско-российский молодёжный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Главным его итогом уже стало подписание договора о сотрудничестве между общественными организациями Могилёвского и Брянского регионов. Запланированы совместные проекты в волонтерском движении, обмен студенческими отрядами, проведение культурных форумов и фестивалей.
Екатерина Глушенкова, сотрудник Департамента внутренней политики Брянской области:
Виктор Кузнецов, командир регионального штаба Брянского отделения общероссийского общественного объединения «Российские студенческие отряды»:
Павел Алекса, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Участники молодёжного форума работают по нескольким направлениям. Одна из основных тем – «Победа, добытая единством». На мемориальном комплексе «Буйничское поле» молодые люди говорили о необходимости сохранения исторической памяти. Форум проходит в рамках недели интеграции.
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Новости Беларуси. В Могилёве 21 сентября проходит белорусско-российский молодёжный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Главным его итогом уже...
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