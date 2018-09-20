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Боремся с целлюлитом: что есть, пить, носить и чем поможет морская капуста
Рубенсовским красавицам можно только позавидовать. Судя по тому, как тщательно выписаны все ямки и бугорки на коже, когда-то целлюлит не считался изъяном.
Есть он у четырёх женщин из пяти, чаще появляется в период гормональных всплесков.
Целлюлит появляется в период:
Проблема – не только косметическая, меняется структура подкожной ткани – страдают сосуды, появляется варикозное расширение. Что делать? Сначала обратить внимание на то, какую жидкость вы пьёте.
Любовь Соколова, косметолог:
И, разумеется, измените образ жизни. Но не думайте, что целлюлит можно победить только с помощью диеты. Можно снизить вес и улучшить состояние кожи, но очень редко при этом уменьшается «апельсиновая корка».
Конечно, когда бездействуют мышцы, застаиваются кровь и лимфа. Но встречается «апельсиновая корка» и у профессиональных спортсменок.
Качественная антицеллюлитная косметика уберёт несовершенства – заблуждение. Она может быть только дополнением к правильному питанию, спорту и специальным процедурам.
Например, не носите тесных брюк – это замедляет отток венозной крови и лимфы из ног. Из процедур хорош массаж – улучшает кровоснабжение тканей. Полезна баня, особенно с веником из туи – тонизирует кожу, очень эффективно выводит жидкость, помогает сжигать жиры.
Такой же эффект даёт ламинария – дома можно принять ванну с ней.
Наталья Бородич, врач-фитотерапевт:
В домашнее меню включите красный перец – улучшает микроциркуляцию в подкожных тканях, сжигает жировые отложения, снижает отёчность.
Наталья Давыдова, врач-диетолог:
Главный источник проблем с целлюлитом – не жир, а глюкоза: половина её оседает в проблемных местах. Вот 10 конфет обернутся 75 граммами целлюлита. Меры профилактики?
Возьмите за правило и будьте здоровы!
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Рубенсовским красавицам можно только позавидовать. Судя по тому, как тщательно выписаны все ямки и бугорки на коже, когда-то целлюлит не считался изъяном. И даже...
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