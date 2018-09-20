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20 сентября в Минске был побит температурный рекорд. Он держался 43 года

21.09.2018 14:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 21 сентября в Минске может быть побит температурный рекорд, который держится уже 43 года.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, 20 сентября в столице Беларуси была зафиксирована температура +28,1°C. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в 1975 году – 26,5 градусов тепла.  

В Минске также может быть обновлён ещё один температурный рекорд. До +25,7°C нагрелся воздух в столице 43 года назад, а сегодня синоптики прогнозируют, что столбики термометров достигнут отметки около 26°C.  

Что случилось с климатом в Беларуси?  

Что касается 20 сентября, воздух нагрелся от +24°C по северу страны до +29°C по юго-западу. Среднесуточная температура составила от +17°C до +20°C. Синоптики отметили, что такой температурный фон выше климатической нормы на 7-9°C.  

Недавно метеорологи рассказали о том, как поменяется погода в Беларуси.  

«У нас к 2050-2059 году изменится продолжительность климатической зимы» (подробнее здесь).  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 сентября в Минске может быть побит температурный рекорд, который держится уже 43 года.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, 20...
 
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