|
20 сентября в Минске был побит температурный рекорд. Он держался 43 года
Новости Беларуси. 21 сентября в Минске может быть побит температурный рекорд, который держится уже 43 года.
Как
В Минске также может быть обновлён ещё один температурный рекорд. До +25,7°C нагрелся воздух в столице 43 года назад, а сегодня синоптики прогнозируют, что столбики термометров достигнут отметки около 26°C.
Что касается 20 сентября, воздух нагрелся от +24°C по северу страны до +29°C по юго-западу. Среднесуточная температура составила от +17°C до +20°C. Синоптики отметили, что такой температурный фон выше климатической нормы на 7-9°C.
Недавно метеорологи рассказали о том, как поменяется погода в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 21 сентября в Минске может быть побит температурный рекорд, который держится уже 43 года. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, 20...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)