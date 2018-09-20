В Гродно пьяный клиент украл у таксиста кошелек

Инцидент произошел в областном центре. 31-летний таксист приехал на вызов. Клиентом оказался 39-летний нетрезвый мужчина.

Таксист довез клиента до нужного места и уехал. Но после увидел, что мужчина прихватил собой его кошелек, в котором было 50 евро и почти 20 белорусских рублей. Потерпевший обратился в милицию.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска Октябрьского райотдела милиции без проблем установили личность подозреваемого, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.