Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

По традиции в середине сентября проходит областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» и самые активные и творческие молодые семьи из деревень, сел и агрогородков области съезжаются в агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы». В этот раз в импровизированной белорусской деревне «поселились» пятнадцать семей-участниц, каждая – со своими традициями, достижениями и увлечениями.









Семья Бура из агрогородка Рожанка Щучинского района – это пример того, как можно реализовать себя на селе. В ОАО «Щучинагропродукт» главу семьи Алексея ценят как хорошего ветеринарного врача. Его супруга Яна в декретном отпуске, нашла себе интересную подработку: рекламирует в интернете изделия из дерева, выполненные в технике лазерной резки. На суд жюри конкурса семья представила свои личные поделки. Многие из них – работы авторства дочерей Алины и Софии. Особенно девочки любят рисовать картины по видеурокам из интернета. Мама увлекается соломоплетением. У молодой семьи не счесть дипломов и грамот, все их они бережно хранят в домашнем архиве.













Даже представить сложно, как семья Харевич со Сморгонщины привезла визитку своего района – большого медведя, сделанного из сена. Ведь и так в автобусе негде было яблоку упасть: у Алеси и Дмитрия пятеро детей. Живет семья в агрогородке Вишнево, здесь построили для себя собственный дом. Любят проводить время вместе и отдыхать на озерах, которые раскинулись вблизи агрогородка. Но это в свободное от работы время, а его у Дмитрия не так много. Отец семейства работает вальщиком леса. Признается, что после тяжелой работы одна отдушина – большая семья, с которой никогда не соскучишься.













Семья Сидорик из Слонимского района приехала в полном составе: мама Юлия, папа Саша и трое сыновей. Супруг работают в местном хозяйстве «Сеньковщина», супруга – секретарем в школе, ведут собственное хозяйство, растят помощников. Особенно мальчики любят работать вместе с отцом, у семьи есть собственный железный «кормилец». Но не только трудом живет семья: в агрогородке Сеньковщина есть дом культуры, где когда-то, кстати, и познакомились супруги, детский сад, школа, магазины. Основная местная достопримечательность – большое озеро, куда молодежь съезжается с окрестных деревень на отдых.





Между этими тремя семьями и распределились призовые места. Семья Бура из Щучинского района представит Гродненскую область в финале, который обычно проходит по окончании осенних сельскохозяйственных работ.





У каждой из пятнадцати семей-участниц областного этапа было что о себе рассказать во время представления и выставки творческих работ.













К примеру, у семьи Дорошкевич из Новогрудского района во дворе частного дома практически парк аттракционов: столько здесь всяких горок и качелей для детей, чем последние не проминают воспользоваться.













Семья Дымарчук переехала в Свислочский район из Украины четыре года назад, на конкурсе они показали, как делают удивительные иконы из бисера.













Очень творческие и Экстеровичи из Островецкого района, познакомили гостей с новой техникой – шитьем по пенопласту. Многодетная семья Балагбаевых из агрогородка Едки Лидского района считает своей гордостью теплые взаимоотношения между домашними, а также большое хозяйство: три коровы и теленок, три бычка, сорок кроликов и куры.





Самой зрелищной оказалась та часть конкурса, в которой участникам предстояло показать едва ли не самое главное для сельских жителей умение – вести хозяйство. На время кололи дрова, запрягали и распрягали лошадь, изготавливали разделочную доску, лавировали с ухватом и коромыслом. Даже спортивная эстафета была на сельскохозяйственную тему. Организатор конкурса «Властелин села» Белорусский республиканский союза молодежи делает акцент на сохранение традиций белорусской деревни.



































