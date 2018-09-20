ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

21.09.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
По традиции в середине сентября проходит областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» и самые активные и творческие молодые семьи из деревень, сел и агрогородков области съезжаются в агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы». В этот раз  в импровизированной белорусской деревне «поселились» пятнадцать семей-участниц, каждая – со своими традициями, достижениями и увлечениями.
Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

Семья Бура из агрогородка Рожанка Щучинского района – это пример того, как можно реализовать себя на селе. В ОАО «Щучинагропродукт» главу семьи Алексея ценят как хорошего ветеринарного врача. Его супруга Яна в декретном отпуске, нашла себе интересную подработку: рекламирует в интернете изделия из дерева, выполненные в технике лазерной резки. На суд жюри конкурса семья представила свои личные поделки. Многие из них – работы авторства дочерей Алины и Софии. Особенно девочки любят рисовать картины по видеурокам из интернета. Мама увлекается соломоплетением. У молодой семьи не счесть дипломов и грамот, все их они бережно хранят в домашнем архиве.

Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

Даже представить сложно, как семья Харевич со Сморгонщины привезла визитку своего района – большого медведя, сделанного из сена. Ведь и так в автобусе негде было яблоку упасть: у Алеси и Дмитрия пятеро детей. Живет семья в агрогородке Вишнево, здесь построили для себя собственный дом. Любят проводить время вместе и отдыхать на озерах, которые раскинулись вблизи агрогородка. Но это в свободное от работы время, а его у Дмитрия не так много. Отец семейства работает вальщиком леса. Признается, что после тяжелой работы одна отдушина – большая семья, с которой никогда не соскучишься. 

Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

Семья Сидорик из Слонимского района приехала в полном составе: мама Юлия, папа Саша и трое сыновей. Супруг работают в местном хозяйстве «Сеньковщина», супруга – секретарем в школе, ведут собственное хозяйство, растят помощников. Особенно мальчики любят работать вместе с отцом, у семьи есть собственный железный «кормилец». Но не только трудом живет семья: в агрогородке Сеньковщина есть дом культуры, где когда-то, кстати, и познакомились супруги, детский сад, школа, магазины. Основная местная достопримечательность – большое озеро, куда молодежь съезжается с окрестных деревень на отдых.

Между этими тремя семьями и распределились призовые места. Семья Бура из Щучинского района представит Гродненскую область в финале, который обычно проходит по окончании осенних сельскохозяйственных работ.

У каждой из пятнадцати семей-участниц областного этапа было что о себе рассказать во время представления и выставки творческих работ. 

Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

К примеру, у семьи Дорошкевич из Новогрудского района во дворе частного дома практически парк аттракционов: столько здесь всяких горок и качелей для детей, чем последние не проминают воспользоваться. 

Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

Семья Дымарчук переехала в Свислочский район из Украины четыре года назад, на конкурсе они показали, как делают удивительные иконы из бисера. 

Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

Очень творческие и Экстеровичи из Островецкого района, познакомили гостей с новой техникой – шитьем по пенопласту. Многодетная семья Балагбаевых из агрогородка Едки Лидского района считает своей гордостью теплые взаимоотношения между домашними, а также большое хозяйство: три коровы и теленок, три бычка, сорок кроликов и куры.

Самой зрелищной оказалась та часть конкурса, в которой участникам предстояло показать едва ли не самое главное для сельских жителей умение – вести хозяйство. На время кололи дрова, запрягали и распрягали лошадь, изготавливали разделочную доску, лавировали с ухватом и коромыслом. Даже спортивная эстафета была на сельскохозяйственную тему. Организатор конкурса «Властелин села» Белорусский республиканский союза молодежи делает акцент на сохранение традиций белорусской деревни.

Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно
Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно
Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно
Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно
Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно
Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно
Пятеро детей, парк аттракционов во дворе, трактор-кормилец и 40 кроликов. «Властелин села – 2018» прошел под Гродно

Фото Яна ХВЕДЧИНА
Жанна БАЙГОТ
Гродненская правда
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По традиции в середине сентября проходит областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» и самые активные и творческие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно пьяный клиент украл у таксиста кошелек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика