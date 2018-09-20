Задержан директор «Белэнергосетьпроект»

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КГБ задержал директора «Белэнергосетьпроект» Андрея Короткевича при получении взятки в 20 тысяч долларов.

Посредником в данном преступлении выступал замгендиректора РУП «Объединённое диспетчерское управление» Владимир Васильченков.

Короткевич и Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур. Взамен они создавали условия для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков. В отношении Короткевича возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки», а в отношении Васильченкова — «Посредничество во взяточничестве».

Сейчас оба фигуранта находятся в СИЗО КГБ Беларуси и уже дали признательные показания, сообщается на сайте КГБ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия для установления всех фактов их противоправной деятельности.

