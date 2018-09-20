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Белорусские деньги изменят внешний вид
21.09.2018 — Разное | Герой працы
В Беларуси модифицируют находящиеся в обращении банкноты. Их появление анонсировано на 2019-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Основные изображения на лицевой и оборотной сторонах купюр, а также их цветовые гаммы и размеры сохранятся. Тогда какие изменения произойдут?
Во-первых, вид архитектурных сооружений будет соответствовать нынешним реалиям.
Во-вторых, исключат реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи Председателя Правления Национального банка Петра Прокоповича.
В-третьих, надпись на банкноте 50 рублей исправят согласно новой редакции Правил белорусской орфографии и пунктуации на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».
В-четвертых, укажут год планируемого выпуска в обращение (для 5 и 10 рублей – «2019», для 20 и 50 рублей – «2020»).
Банкноты образца 2009 года останутся законным платежным средством. Чуть позже Нацбанк обещает предоставить информацию о признаках подлинности новых купюр. Такие перемены обусловлены, прежде всего, небольшими сроками службы бумажных денег.
Белорусские деньги изменят внешний вид
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Белорусские деньги изменят внешний вид В Беларуси модифицируют находящиеся в обращении банкноты. Их появление анонсировано на 2019-2020 годы. Об этом сообщает...
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